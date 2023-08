Ruske sile ustavile napade z raketami in droni na Krim #vŽivo

Pomembnejši poudarki dneva:



15.10 Ruske sile ustavile napade z raketami in droni na Krim

Ruske sile so ponoči ustavile napad z 20 droni na zasedeni ukrajinski polotok Krim, je davi sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Nekoliko kasneje je ruska zračna obramba sestrelila dve raketi nad mostom v Kerški ožini, pri čemer naj ta ne bi bil poškodovan.

Novico o napadu na most, ki povezuje Krim z Rusijo, je prek družbenih omrežij podelil ruski guverner polotoka Sergej Aksjonov. Na posnetkih mostu, objavljenih na spletu, je videti dim v bližini cestnega in železniškega mostu, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Russian-appointed officials of the Russian-occupied Crimea are now saying that the smoke coming off the Crimea bridge is “smoke cover” created by rescue services. Locals who were near the beach are reporting seeing something hit the bridge, but Russian officials are saying air… pic.twitter.com/HYaP78yX2w