Ukrajinci razkrili, kako so uničili krimski most #video

Z eksperimentalnim morskim dronom, ki je na krovu imel kar 850 kilogramov eksploziva, so Ukrajinci 17. julija močno poškodovali Krimski most. Ukrajinska varnostna služba je zdaj za CNN razkrila posnetke napada in prevzela odgovornost zanj. Ob tem napovedujejo še več napadov z morskimi droni, ki jih razvijajo od začetka invazije.

Ukrajinske varnostne službe so CNN posredovale ekskluzivne posnetke napada eksperimentalnega morskega drona na ruski most na Krimu. To je prvič, da je ukrajinska obveščevalna služba SBU odkrito prevzela odgovornost za napad, ki se je zgodil 17. julija.

V napadu sta bila poškodovana cestna pasova mostu, po navedbah ruskih uradnikov pa sta življenje izgubila tudi dva civilista. To je bil že drugi napad na most, ki je pokazal, kako težko je braniti edino rusko povezavo s polotokom.

Most je leta 2018 z velikim pompom odprl ruski predsednik Vladimir Putin in je simbol njegove želje, da prevzame Ukrajino in jo za vedno poveže z Rusijo. Most je tudi pomembna oskrbovalna povezava za rusko vojaško operacijo na Krimu.

Vodja SBU Vasilij Maliuk je za CNN povedal, da je bil v napadu uporabljen dron, imenovan "Sea Baby", rezultat večmesečnega razvoja, ki se je začel takoj po invaziji. "Droni na morski površini so edinstven izum varnostne službe Ukrajine," je dejal. "Nobeno od zasebnih podjetij ni vpleteno. S temi brezpilotnimi plovili smo nedavno uspešno zadeli Krimski most, veliko jurišno ladjo Olengorskiy Gornyak in tanker SIG," je še povedal.

Ob tem je Maliuk napovedal več podobnih vojaških operacij v Črnem morju. "Obljubim vam, da bo razburljivo, še posebej za naše sovražnike," je dejal.