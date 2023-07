Krimski most spet delno odprt za promet #vŽivo

Most, ki povezuje rusko regijo Krasnodar in ukrajinski polotok Krim, so po ponedeljkovem napadu, v katerem sta umrla dva človeka, znova delno odprli za promet, je ponoči po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila ruska vlada. Avtomobili lahko most prečkajo po enem pasu. Rusija je ponoči z uporabo brezpilotnih letal in balističnih raket izvedla več zračnih napadov na jugu in vzhodu Ukrajine, pa so zgodaj zjutraj sporočile ukrajinske letalske sile.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva



7.56 Krimski most spet delno odprt za promet

7.45 Veliki zračni napad na Ukrajino

Podpredsednik ruske vlade Marat Husnulin je objavil posnetek, ki prikazuje avtomobile, kako prečkajo most, in izrazil upanje, da bodo dvosmerni promet znova vzpostavili do sredine septembra.

Most je v noči na ponedeljek poškodovala eksplozija, v kateri sta umrla moški in ženska, njuna hčerka je bila ranjena. Ruska stran je za napad, ki naj bi ga izvedli s podvodnimi brezpilotnimi plovili, okrivila Kijev in dejanje označila za teroristično. Predsednik Vladimir Putin je zagrozil s povračilnimi ukrepi.

Ukrajina se na dejanje uradno ni odzvala, vir iz ukrajinske varnostne službe SBU pa je potrdil ukrajinsko odgovornost za napad.

V eksploziji je bil poškodovan del cestišča na mostu. Nosilni stebri po navedbah ruskega ministrstva za promet niso utrpeli škode. Prav tako naj bi jo brez poškodbe odnesla vzporedna železniška proga.

Most so odprli leta 2018 in omogoča tako cestni kot železniški promet med Rusijo in Krimom - ukrajinskim polotokom, ki si ga je leta 2014 po mednarodno nepriznanem referendumu priključila Rusija. Gre za pomembno dobavno pot za ruske sile, ki so po invaziji februarja lani okupirale dele južne Ukrajine. Že oktobra lani je bil most začasno zaprt po siloviti eksploziji, za katero je pred kratkim odgovornost posredno prevzela Ukrajina.

Rusija je ponoči z uporabo brezpilotnih letal in balističnih raket izvedla več zračnih napadov na jugu in vzhodu Ukrajine, pa so zgodaj zjutraj sporočile ukrajinske letalske sile.

Vodja vojaške uprave regije Odesa Olek Kiper je na telegramu sporočil, da obstaja verjetnost za več valov napadov.