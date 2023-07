Putin zagrozil z uporabo kasetnega streliva #vŽivo

Pregled pomembnejših dogodkov dneva



11.46 Nad Krimom prestregli devet ukrajinskih brezpilotnih letalnikov

11.46 Nad Krimom prestregli devet ukrajinskih brezpilotnih letalnikov

V ruskih napadih v Ukrajini je bilo v zadnjih 24 urah ranjenih več ljudi, v regiji Harkov je bil ubit civilist, še en pa je bil ranjen. Sedem ljudi je bilo ranjenih tudi v napadu na eno od vasi v regiji Zaporožje.

Zaradi napada z droni na Krimu so davi za nekaj ur ustavili ves pomorski promet, guverner Sevastopola Mihail Razvožajev, ki ga je nastavila Moskva, pa je zatrdil, da niso poškodovali nobenega objekta, poročanje ruske tiskovne agencije Tass danes povzema italijanska tiskovna agencija Ansa. Dva brezpilotna letalnika so po navedbah guvernerja zrušili nad morjem, pet so jih prestregle ruske sile za elektronsko bojevanje, dva pa so s površine vode uničili nad obalo.

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes medtem komentiral odločitev Washingtona, da Ukrajini dobavi kasetno strelivo. V intervjuju na ruski nacionalni televiziji je sporočil, da ima Rusija dovolj svojih zalog kasetnega streliva, da z njim odgovori Ukrajini. "Če jih bodo uporabili proti nam, si seveda jemljemo pravico do povračilnih ukrepov," je izjavil po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Organizacija Human Rights Watch in Ukrajina sta sicer obtožili Rusijo, da že uporablja kasetno strelivo na bojišču. V številnih delih sveta je to strelivo prepovedano, odločitev ZDA, da Ukrajini dobavi kasetno strelivo, pa je v mednarodni skupnosti naletela na ostre odzive. To so bombe in rakete, sestavljene iz številnih manjših bomb, ki po izstrelitvi eksplodirajo v zraku in se raztrosijo po več sto metrov širokem območju. Ker mnoge ne eksplodirajo takoj, so velika grožnja civilnemu prebivalstvu še dolgo po koncu konfliktov. Tudi v vojaških krogih so številni prepričani, da je kasetno strelivo zastarelo in nemoralno.

Na bojiščih v Ukrajini se medtem nadaljuje ukrajinska protiofenziva, ki pa po pisanju ameriškega časnika Washington Post napreduje počasi, ker so ozemlja pred ruskimi utrdbami močno minirana.

Po navedbah ukrajinskih vojakov so dolge priprave na protiofenzivo, ki so se začele pred približno enim mesecem, dale Rusom čas za pripravo in upočasnile napredovanje Ukrajincev, piše časnik. Pri tem dodaja, da so Rusi na območjih pred glavnimi ruskimi utrdbami namestili protitankovske in protipehotne mine ter skrite kable, pritrjene na eksploziv.

Kijev je po pisanju Washington Posta zato spremenil strategijo. Namesto da bi se poskušali prebiti z bojnimi pehotnimi vozili in tanki, ki so jih zahodni zavezniki dobavili Ukrajini za protiofenzivo, enote napredujejo peš, še navaja Washington Post.