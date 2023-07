Na Krimskem mostu odjeknili eksploziji, promet je ustavljen #vŽivo

Rusko ministrstvo za promet je potrdilo, da je cesta na Krimskem mostu poškodovana, poroča ruska tiskovna agencija TASS. Kot so še poudarili na ministrstvu, se pregled stanja mostu nadaljuje, eksplozija pa ni vplivala na nosilce mostu, poškodovana naj bi bila le cestna površina.

"Promet na mostu je bil zaustavljen," je v objavi na Telegramu opozoril guverner polotoka Sergej Aksjonov in dodal, da pristojni organi sprejemajo ustrezne ukrepe. Pri tem sicer ni navedel podrobnosti o dogodku, zaradi katerega so ustavili promet čez most. Njegov svetovalec Oleg Krjučkov je vse turiste na Krimu pozval, naj za zdaj ostanejo v svojih nastanitvah.

Kerch bridge, also known as Crimean is in smoke. One span of the bridge collapsedю It's going to be difficult for Russia to carry the suit without a handle that is Crimea. War zone on one side and no bridge on another. pic.twitter.com/OKDDVbt1RB