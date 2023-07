Ruska duma sprejela predlog zakona o prepovedi spremembe spola

Nov zakon prepoveduje medicinske posege za spremembo spola, razen pri otrocih s prirojenimi napakami, in spreminjanje spola v dokumentih, ki jih izdaja vlada. Državljanom, ki so si že spremenili spol, pa prepoveduje posvojitev otrok in razveljavlja njihove zakonske zveze.

Poslanci dume oziroma spodnjega doma ruskega parlamenta so danes potrdili predlog zakona, ki prepoveduje kirurške in pravne spremembe spola. Državljanom, ki so si že spremenili spol, pa prepoveduje posvojitev otrok in razveljavlja njihove zakonske zveze. Zakon morata sedaj potrditi tudi zgornji dom parlamenta in predsednik Vladimir Putin.