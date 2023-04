Je to največje odtekanje dokumentov po aferi WikiLeaks? #vŽivo

Uhajanje informacij ameriške vlade v družbene medije bi se lahko izkazalo za najbolj škodljivo od objave na tisoče dokumentov na WikiLeaks leta 2013. Dokumenti na bi razkrili tudi podrobnosti o ranljivosti ukrajinske vojske. Ameriška agencija za nacionalno varnost zdaj preverja, kako delijo svoje najbolj občutljive skrivnosti v ameriški vladi, in se spopada z diplomatskimi posledicami objave na desetine zaupnih dokumentov, so povedali trije ameriški uradniki.

Inštitut za preučevanje vojne (ISW) je danes poročal, da naj bi Wagnerjevi plačanci še naprej izvajali vojne zločine, vključno z "obglavljanjem ukrajinskih vojakov".

Ameriški inštitut je dodal, da Rusija še vedno napreduje v Bahmutu, vendar ji to uspeva za ceno "znatnih žrtev".

V svoji zadnji posodobitvi je ISW dejal: "Geolocirani posnetki, objavljeni 9. in 10. aprila, kažejo, da so ruske sile nekoliko napredovale severozahodno od Hromova, v jugozahodnem Bahmutu."

Dodali so, da so uporabniki družbenih omrežij delili posnetke, "ki domnevno prikazujejo ostanke glave ukrajinskega vojaka na konici na nedoločenem območju v Bahmutu."

»Uporabniki družbenih omrežij so se spomnili podobnih primerov lobanj, nameščenih na konice v Popasni v Luganski regiji, kjer so Wagnerjeve čete delovale spomladi in poleti 2022.

Ženevska konvencija prepoveduje pohabljanje in ropanje trupel v vojni.

Preiskovalci poskušajo ugotoviti, katera oseba ali skupina je bila sposobna ali motivirana za objavo obveščevalnih poročil, je povedal eden od uradnikov, ki je želel ostati anonimen. Uhajanje informacij bi se lahko izkazalo za najbolj škodljivo objavo informacij ameriške vlade od objave na tisoče dokumentov na WikiLeaks leta 2013.

Reuters je pregledal več kot 50 dokumentov z oznakama "Secret" in "Top Secret", ki so se prvič pojavili na spletnih straneh družbenih medijev marca letos. Razkrili naj bi podrobnosti o ranljivosti ukrajinske vojske in podatke o zaveznikih, kot so Izrael, Južna Koreja in Turčija.

Reutersu ni uspelo preveriti pristnosti dokumentov iz neodvisnih virov. Ameriški uradniki so povedali, da so bili nekateri dokumenti – tisti, ki se nanašajo na ocene žrtev na bojiščih iz Ukrajine – videti spremenjeni, da bi podcenjevali ruske izgube.

Nekatere najbolj občutljive informacije naj bi bile povezane z vojaškimi zmogljivostmi in pomanjkljivostmi Ukrajine. Ministrstvo za pravosodje je zaradi odkritja dokumentov uvedlo kazensko preiskavo.