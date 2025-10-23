Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Četrtek,
23. 10. 2025,
8.12

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06

Natisni članek

Natisni članek
Ljubljanska banka NLB Hrvaška Slovenija sodišče FINA Zagreb Ljubljanska borza

Četrtek, 23. 10. 2025, 8.12

45 minut

Hrvaška država prek Fine prevzema Ljubljansko borzo

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,06
Ljubljanska borza | Hrvaška finančna agencija Fina prek prevzema Ljubljanske borze pridobiva neposreden vpogled v slovenski kapitalski trg, kar sproža vprašanja o interesih in varnosti slovenskega finančnega sistema. Hrvaški finančni minister bojazni zavrača kot neutemeljene. | Foto STA

Hrvaška finančna agencija Fina prek prevzema Ljubljanske borze pridobiva neposreden vpogled v slovenski kapitalski trg, kar sproža vprašanja o interesih in varnosti slovenskega finančnega sistema. Hrvaški finančni minister bojazni zavrača kot neutemeljene.

Foto: STA

Če bo nova lastnica ljubljanske borze postala hrvaška državna finančna agencija Fina, bi lahko s tem Slovenijo spet prepeljala žejno čez vodo. Lastnica Fine je hrvaška država, ki bi prek stoodstotnega prevzema Zagrebške borze na ta način postala tudi lastnica Ljubljanske borze. Dosedanja lastnica Ljubljanske borze je prav Zagrebška borza, s prevzemom pa bi hrvaška država dobila neposreden dostop do praktično vseh podatkov o delovanju slovenskega kapitalskega trga, piše portal Necenzurirano.

Hrvaška državna finančna agencija Fina, ki naj bi v preteklosti ovirala izterjavo dolgov Ljubljanske banke (LB) na Hrvaškem, bo verjetno prek Zagrebške borze postala lastnica Ljubljanske borze. Gre za državni projekt, ki ga vodi hrvaški finančni minister Marko Primorac, prav Fina pa je imela v preteklosti ključno vlogo pri blokadi slovenskih interesov.

Od 90. let so hrvaška sodišča in institucije, med njimi tudi Fina, takrat še kot hrvaški Zavod za plačilni promet (ZAP), ki je nasledil nekdanjo službo družbenega knjigovodstva, sistematično preprečevali izterjavo skoraj pol milijarde evrov dolgov hrvaških podjetij, ki jih je terjala tedanja Ljubljanska banka (LB), s čimer je ovirala interese slovenske države na Hrvaškem.

Fina ni upoštevala izvršb

Čeprav je LB imela pravnomočne izvršbe, Fina ni izvedla izterjav, saj je trdila, da LB ni več upravičena do teh sredstev, čeprav po sodni praksi ni imela pristojnosti odločati o vsebini pravnomočnih izvršb oziroma sodb, temveč bi jih morala izvršiti. Vse tožbe LB proti Fini so hrvaška sodišča zavrnila iz formalnih, ne vsebinskih razlogov. Sloveniji dolgov ni uspelo izterjati niti z meddržavno tožbo na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP), s katero je zahtevala skoraj pol milijarde evrov odškodnine. ESČP se je štiri leta pozneje izreklo, da za to zadevo ni pristojno.

NLB
Novice NLB se (delno) vrača na hrvaški trg

Spomnimo, dolgovi segajo v nekdanjo Jugoslavijo, ko so banke s sedežem v eni republiki v drugih republikah ustanavljale podružnice, ki so lahko tam zbirale devizne prihranke. Te so deponirale pri centralni banki v Beogradu. V zameno so prejele sredstva v dinarjih, ki so jih v teh republikah lahko posojale podjetjem po ugodnih obrestnih merah, pojasnjuje Necenzurirano. 

Po razpadu države je Slovenija leta 1994 ustanovila Novo Ljubljansko banko (NLB). Hrvaška je nato od nje zahtevala poplačilo varčevalcev predhodnice torej LB, hkrati pa je začela blokirati izterjavo denarja, ki so ga hrvaška podjetja dolgovala iz najetih posojil in garancij Ljubljanski banki, tudi prek vmešavanja v sodne postopke. Ljubljanska banka je leta 1995 proti Fini vložila tožbo zaradi nezakonitega ravnanja in povzročene škode, a so jih hrvaška sodišča na vseh stopnjah zavrnila.

Zdaj agencija Fina prek prevzema Ljubljanske borze pridobiva neposreden vpogled v slovenski kapitalski trg, kar sproža vprašanja o interesih in varnosti slovenskega finančnega sistema. Hrvaški finančni minister Marko Primorac je v intervjuju za Delo te bojazni zavrnil kot neutemeljene, saj da je razvoj slovenskega trga kapitala tudi v interesu Hrvaške. 

Krka Novo mesto
Novice Vodstvo Krke predlaga rekordne dividende
NLB
Novice Skupina NLB v polletju z 274,4 milijona evrov čistega dobička
Evropsko sodišče za človekove pravice
Novice ESČP: Tožba proti Hrvaški zaradi terjatev LB ni dopustna
Ljubljanska banka NLB Hrvaška Slovenija sodišče FINA Zagreb Ljubljanska borza
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.