NLB se (delno) vrača na hrvaški trg

NLB je postala lastnica stoodstotnega lastniškega deleža družbe Mobil Leasing s prevzemom slovenske družbe Summit Leasing, natančneje stoodstotnega lastniškega deleža slovenske družbe SLS Holdco, ki je matična družba Summit Leasing Slovenija in njenih hčerinskih družb, tudi hrvaške družbe Mobil Leasing.

Omenjeni nakup je NLB sklenila novembra lani z družbo Biser Holdings Limited in Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD). Do zaključka transakcije mora NLB pridobiti še soglasja pristojnih regulatorjev in ustanov za varstvo konkurence, predvidoma do konca leta.

NLB je postala lastnica stoodstotnega lastniškega deleža družbe Mobil Leasing s prevzemom slovenske družbe Summit Leasing.

Hrvaško soglasje za posredni prevzem lizinške družbe

Eno od teh soglasij je izdala hrvaška agencija za nadzor finančnih storitev Hanfa, ki je odobrila posredni nakup hrvaške družbe Mobil Leasing. Ta hrvaška družba ima okrog 3.500 aktivnih pogodb o finančnem najemu (lizing) vozil.

Hanfa je v obrazložitvi svoje pozitivne odločbe zapisala, da NLB izpolnjuje vse pogoje za pridobitev kvalificiranega lastniškega deleža, da ni utemeljenih sumov glede pranja denarja ali financiranja terorizma in da ta nakup ni v nasprotju z odprtimi postopki glede prenesenih deviznih vlog NLB po razpadu nekdanje Jugoslavije, saj družba Mobil Leasing ne upravlja računov prebivalcev.

Spor glede starih deviznih vlog ostaja

Dve hrvaški banki, Zagrebačka banka in Privredna banka Zagreb namreč tožita NLB v imenu in za račun hrvaške države za 171 milijonov evrov glavnice, obresti pa so zaradi dolgoletnih postopkov že pred leti presegle glavnico.

Hrvaška je edina država nekdanje Jugoslavije, kamor se Nova Ljubljanska še ni vrnila po razpadu nekdanje države. Foto: Shutterstock

V zvezi s tem je državni zbor sredi leta 2018 sprejel poseben zakon za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Slovenije v NLB, ki Skladu Republike Slovenije za nasledstvo daje pravno podlago, da NLB nadomesti zneske, ki bi jih od nje prisilno izterjali zaradi pravnomočnih sodnih odločb na Hrvaškem.

Polna vrnitev na Hrvaško s prevzemom Addiko Bank?

NLB s tem prevzemom uspešno zaključuje prvi korak vrnitve na hrvaški trg finančnih storitev. Hrvaška je bila namreč za NLB edina država nekdanje Jugoslavije, kamor se še niso vrnili, a s tem njihova pot do jugovzhodne sosede še ni končana.

NLB je namreč eden od najresnejših tekmecev za prevzem banke Addiko Bank, s čimer bi se v polnem obsegu finančnih storitev vrnili na Hrvaško in okrepili svoj položaj tudi v drugih državah, kjer deluje avstrijska banka Addiko Bank.