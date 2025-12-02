Od danes nove cene goriv

Pogonska goriva na bencinskih servisih po državi so se opolnoči nekoliko pocenila. Za 50-litrski rezervoar dizelskega goriva je treba po novem odšteti 70 centov manj kot doslej, rezervoar 95-oktanskega bencina pa stane 20 centov manj.

Cena za liter 95-oktanskega bencina se je znižala za 0,4 centa na 1,451 evra, dizelskega goriva pa za 1,4 centa na 1,485 evra. Pocenilo se je tudi kurilno olje, in sicer za 1,4 centa na 1,082 evra za liter.

Za 50-litrski rezervoar bencina bo treba tako od danes odšteti 72,55 evra, za dizel pa 74,25 evra.

Vlada trošarin ni spreminjala. Nespremenjene ostajajo tudi najvišje dovoljene marže trgovcev.

Nove cene bodo veljale 14 dni, to je do vključno 15. decembra.

Cene teh naftnih derivatov na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro.