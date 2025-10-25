Ledeniški štart brez lanske zmagovalke, tri Slovenke ciljajo na finale

Na ledeniku Rettenbach nad Söldnom v Avstriji se danes začenja nova sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Na uvodnem veleslalomu bo manjkala lanska söldenska zmagovalka, Italijanka Federica Brignone, ki okreva po hudi poškodbi z aprilskega državnega prvenstva, z visokimi cilji pa sezono odpirajo tri slovenske veleslalomistke Neja Dvornik, Ana Bucik Jogan in v prejšnji zimi najvišje uvrščena slovenska smučarka v svetovnem pokalu Andreja Slokar. Prva vožnja prvega ženskega veleslaloma sezone se bo začela ob 10. uri, finalna ob 13.

Neja Dvornik bo prvič v karieri sezono začela kot članica prve jakostne skupine in ima štartno številko 13. Ana Bucik Jogan se bo na progo podala kot 26., Andreja Slokar pa kot 52. Tekmo bo odprla Norvežanka Thea Louise Stjernesund, kot sedma se bo na progo pognala Novozelandka Alice Robinson, ki ob odsotnosti poškodovane skupne zmagovalke lanskega svetovnega pokala Federice Brignone velja za eno glavnih favoritinj. Lani je bila namreč Robinson v Söldnu druga, tretja pa Avstrijka Julia Scheib, ki bo danes štartala takoj za Novozelandko.

Štartno številko 6 ima Švicarka Lara Gut-Behrami, zmagovalka Söldna leta 2023, 20 pa Američanka Mikaela Shiffrin, ki je na tej strmini v veleslalomu slavila leta 2021, lani pa je po Killingtonu, kjer se je pri padcu s palico zabodla v predel trebuha, preživela pravo kalvarijo.

Po veleslalomski uverturi na ledeniku Rettenbach sledi daljši premor, smučarke bodo v svetovnem pokalu spet na delu šele 16. novembra, ko se bodo v Leviju na Finskem pomerile na prvem slalomu sezone 2025/26.

Sölden, veleslalom, štartna lista: 1. Thea Louise Stjernesund (Nor)

2. Lara Colturi (Alb)

3. Zrinka Ljutić (Hrv)

4. Paula Moltzan (ZDA)

5. Sara Hector (Šve)

6. Lara Gut-Behrami (Švi)

7. Alice Robinson (NZl)

8. Julia Scheib (Avt)

9. AJ Hurt (ZDA)

10. Camile Rast (Švi)

11. Nina O'Brien (ZDA)

12. Maryna Gasienica-Daniel (Pol)

13. Neja Dvornik (Slo)

14. Wendy Holdener (Švi)

15. Valerie Grenier (Kan)

16. Sofia Goggia (Ita)

17. Lena Dürr (Nem)

18. Katharina Liensberger (Avt)

19. Kajsa Vichoff Lie (Nor)

20. Mikaela Shiffrin (ZDA)

…

26. Ana Bucik Jogan (Slo)

52. Andreja Slokar (Slo)

…

