V ruskih napadih na Ukrajino več mrtvih in ranjenih

Rusija je ponoči z droni in raketami znova napadla več regij po vsej Ukrajini, vključno s prestolnico Kijev, so danes sporočile lokalne oblasti. Napadi so terjali najmanj dve smrtni žrtvi, še več kot deset ljudi je ranjenih, poškodovanih je več stanovanjskih in drugih stavb.

"Dve osebi sta bili ubiti, še sedem je ranjenih. Izbruhnili so požari. Poškodovani so bili stanovanjski in zasebni objekti, gospodarsko poslopje, trgovina in avtomobil," je na Telegramu sporočil vodja ukrajinske regionalne vojaške uprave v regiji Dnipropetrovsk.

Tarča napadov je bil tudi Kijev, kjer je bilo poškodovanih več stavb, ranjenih pa je bilo najmanj osem ljudi, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil župan Vitalij Kličko.

Ukrajina se še naprej sooča z rednimi ruskimi napadi, medtem ko ji zavezniki obljubljajo dodatno podporo, tako finančno kot vojaško. Veliko časa so Ukrajini v razpravah ta teden namenili evropski voditelji na vrhu EU v Bruslju, podporo so ji v petek obljubile tudi države, ki sodelujejo v t. i. koaliciji voljnih za pomoč Ukrajini.