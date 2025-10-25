Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sobota,
25. 10. 2025,
9.20

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Volodimir Zelenski Vladimir Putin Rusija Vojna v Ukrajini

Sobota, 25. 10. 2025, 9.20

16 minut

V ruskih napadih na Ukrajino več mrtvih in ranjenih

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Kijev, napad | Ukrajina se še naprej sooča z rednimi ruskimi napadi, medtem ko ji zavezniki obljubljajo dodatno podporo, tako finančno kot vojaško. | Foto Reuters

Ukrajina se še naprej sooča z rednimi ruskimi napadi, medtem ko ji zavezniki obljubljajo dodatno podporo, tako finančno kot vojaško.

Foto: Reuters

Rusija je ponoči z droni in raketami znova napadla več regij po vsej Ukrajini, vključno s prestolnico Kijev, so danes sporočile lokalne oblasti. Napadi so terjali najmanj dve smrtni žrtvi, še več kot deset ljudi je ranjenih, poškodovanih je več stanovanjskih in drugih stavb.

"Dve osebi sta bili ubiti, še sedem je ranjenih. Izbruhnili so požari. Poškodovani so bili stanovanjski in zasebni objekti, gospodarsko poslopje, trgovina in avtomobil," je na Telegramu sporočil vodja ukrajinske regionalne vojaške uprave v regiji Dnipropetrovsk.

Tarča napadov je bil tudi Kijev, kjer je bilo poškodovanih več stavb, ranjenih pa je bilo najmanj osem ljudi, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočil župan Vitalij Kličko.

Ukrajina se še naprej sooča z rednimi ruskimi napadi, medtem ko ji zavezniki obljubljajo dodatno podporo, tako finančno kot vojaško. Veliko časa so Ukrajini v razpravah ta teden namenili evropski voditelji na vrhu EU v Bruslju, podporo so ji v petek obljubile tudi države, ki sodelujejo v t. i. koaliciji voljnih za pomoč Ukrajini.

Kijev, napad | Foto: Reuters Foto: Reuters
Kiril Dmitrijev
Novice Putinov odposlanec v ZDA: Smo precej blizu diplomatski rešitvi vojne
Mark Rutte
Novice Šef Nata o Putinu: Zmanjkuje mu denarja, vojakov in idej
Volodimir Zelenski Vladimir Putin Rusija Vojna v Ukrajini
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.