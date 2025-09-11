Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Medvedjev grozi: Finska bi lahko za vedno izginila

Dmitrij Medvedjev | "Za razliko od leta 1944 tokrat nihče ne bo nežen do njih," je svoje grožnje podkrepil Dmitrij Medvedjev, ki je znan po obscenih žalitvah in grožnjah. | Foto Guliverimage

"Za razliko od leta 1944 tokrat nihče ne bo nežen do njih," je svoje grožnje podkrepil Dmitrij Medvedjev, ki je znan po obscenih žalitvah in grožnjah.

Foto: Guliverimage

Dmitrij Medvedjev, nekdanji predsednik in premier, ki je zdaj namestnik predsednika ruskega varnostnega sveta, je po obisku 1.340 kilometrov dolge ruske meje s Finsko to državo obtožil, da v imenu Nata pripravlja teren za napad na Rusijo. "Pod krinko obrambnih ukrepov gredo Helsinki v smeri konfrontacije z Rusijo in očitno pripravljajo odskočno desko za napad na nas," naj bi Medvedjev zapisal v članku, ki ga je nato objavila državna tiskovna agencija Tass.

Finska se je Natu pridružila leta 2023, po desetletjih nevtralnosti po drugi svetovni vojni. Medvedjev kot "dokaz" finskih namenov navaja sodelovanje v nedavnih vojaških vajah Nata in opozarja, da bi konfrontacija lahko za vedno privedla do izginotja finske državnosti. "Za razliko od leta 1944 tokrat nihče ne bo nežen do njih," je še dodal Medvedjev.

Medvedjev je kritiziral tudi odprtje poveljniškega centra Nata v finskem mestu Mikkeli, približno 240 kilometrov od Sankt Peterburga. Čeprav je Medvedjev znan po svoji ostri in pogosto apokaliptični retoriki, je to prvič od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022, da je visoki ruski uradnik neposredno obtožil določeno članico Nata.

Novice Medvedjev znova grozi: Morda bodo potrebni preventivni napadi na Zahod

Priprave na obeh straneh meje

Njegove grožnje prihajajo po tem, ko so satelitski posnetki pokazali, da Rusija gradi nove vojaške baze v bližini finske meje. Tako Moskva kot Helsinki krepita svojo obrambo, finske oblasti pa so Rusijo obtožile, da migrante usmerja proti meji kot del "hibridne operacije".

Kremelj ni odkrito nasprotoval vstopu Finske v Nato, je pa zagrozil z odzivom, če bo zavezništvo tam namestilo vojake ali vojaško infrastrukturo.

Medvedjev je v svojem govoru posegel tudi po Putinovih lažnih trditvah o Ukrajini kot "nacistični državi", pri čemer je namigoval na zgodovinsko uporabo svastike v finskem letalstvu. Simbol, ki so ga uvedli leta 1918 kot znak sreče, so opustili, da bi se izognili neprijetnim situacijam na mednarodnih dogodkih, so sporočile finske zračne sile.

Novice Medvedjev z vulgarnim odzivom na mirovni načrt koalicije voljnih za prekinitev ognja v Ukrajini

Vse močnejša preganjavica

Medvedjev je že julija dejal, da se mora Rusija pripraviti na "preventivne napade" na zahodne države. Od začetka vojne v Ukrajini je Moskva tako skoraj podvojila svoje vojaške izdatke na več kot šest odstotkov BDP.

Hkrati sta Rusija in njena zaveznica Belorusija napovedali skupne vojaške vaje med 12. in 16. septembrom, ki naj bi potekale v bližini poljske in litovske meje. Vaje sicer potekajo vsaka štiri leta od leta 1999, tokrat prvič po letu 2022, in bodo vključevale še scenarije uporabe jedrskega orožja, pa tudi testiranje ruske hiperzvočne rakete Orešnik, je sporočil Minsk.

Finski predsednik Alexander Stubb se sredi naraščajočih napetosti redno pogovarja z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, da bi ga prepričal, naj zavzame strožje stališče do Moskve. "Poskušamo mu razložiti, da Putinu ni mogoče zaupati," je dejal Stubb ta teden v Helsinkih med srečanjem z novim poljskim predsednikom Karolom Nawrockijem. 

Mikko Rantanen Neal Pionk
Sportal Rantanenu na Finskem grozi zaporna kazen zaradi izogibanja vojaškemu roku
