Švedska vlada je danes napovedala nov paket vojaške pomoči Ukrajini v vrednosti več kot 7,3 milijarde evrov za obdobje 2026–2027, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nov paket pomoči po navedbah švedskega obrambnega ministra Pala Jonsona poudarja trajnostno naravo švedske podpore Ukrajini.

Švedska vlada je danes napovedala okrepljeno vojaško pomoč Ukrajini v skupni vrednosti 80 milijard kron (7,3 milijarde evrov) v letih 2026 in 2027.

"To poudarja trajnostno naravo naše podpore Kijevu," je na današnji novinarski konferenci dejal švedski obrambni minister Jonson. "Rad bi pojasnil, da bi švedska vojaška podpora Ukrajini tudi v primeru premirja ali celo mirovnega sporazuma ostala znatna in se nadaljevala," je dodal.

Švedska je danes predstavila nov podporni paket UA20 za Ukrajino, vreden 712 milijonov evrov, je Jonson zapisal na omrežju X. Ob tem je podaljšala dolgoročno vojaško pomoč Ukrajini v vrednosti 3,07 milijarde evrov letno v letih 2026 in 2027 ter 767 milijonov evrov letnega civilnega financiranja v obdobju 2026–2028.

Vključeni so tudi dodatni tajni sistemi in projekti

Paket UA20 po navedbah švedskega ministra vsebuje 18 artilerijskih sistemov Archer, raznovrstno orožje v vrednosti 279 milijonov evrov, pomorsko opremo, vključno z radarskimi sistemi in podpornimi plovili, ter opremo za zračno obrambo. Švedska vojska bo donirala opremo v vrednosti 10,8 milijona evrov.

Vključeni so tudi dodatni tajni sistemi in projekti, ki jih Jonson za zdaj ni razkril. "Ruska vojska lahko v prihodnje pričakuje švedsko-ukrajinska presenečenja. Švedska bo še naprej močno pritiskala na Rusijo, dokler ne ustavi te vojne," je dodal.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je medtem Švedski zahvalil za paket vojaške podpore.

Švedska glede na delež BDP peta največja donatorica Ukrajini v EU

"Močna ukrajinska vojska je steber zadrževanja Rusije in odvračanja prihodnje agresije. Novi paket in zaveza k dolgoročni podpori pomembno prispevata k varnosti naše celine. Prav tako je pomembno ohraniti tempo in izvajanje skupne pobude, katere cilj je zagotoviti mir," je zapisal na omrežju X.

Po podatkih inštituta za svetovno gospodarstvo (IfW) v Kielu je Švedska glede na delež BDP peta največja donatorica Ukrajini med državami EU.