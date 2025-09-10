Skrita kamera povzročila škandal v Rusiji: "Poskrbeti moramo, da bo vse čisto"

Rusko vojaško blogosfero pretresa korupcijska afera. Roman Alehin, eden najvplivnejših ruskih poročevalcev o vojni v Ukrajini oziroma tako imenovanih milblogerjev, je obtožen načrtovanja pranja denarja, namenjenega za nakupe opreme za ruske vojake na fronti v Ukrajini. Skrita kamera ga je posnela, kako je koval načrte za poneverbo dokumentov. V domnevni korupcijski škandal naj bi bil posredno vpleten celo ruski milijarder Sergej Galicki.

Roman Alehin, Kremlju izredno naklonjeni ruski vojaški bloger in veliki podpornik ruskega predsednika Vladimirja Putina, čigar kanal v komunikacijski aplikaciji Telegram za najnovejše informacije o vojni v Ukrajini spremlja na tisoče Rusov, pogosto pa se nanj opirajo tudi nekateri ruski mediji, se je znašel v središču preiskave ruskih organov pregona, ki preverjajo, ali je Alehin načrtoval krajo denarja, namenjenega vojakom na ukrajinski fronti.

Ujeli so ga s skrito kamero

Zanj je po poročanju ruskih medijev izredno obremenjujoč posnetek skrite kamere, ki ga je objavila ruska televizija REN, na katerem je Alehin z domnevnimi sostorilci razpravljal o tem, kako bo opral 200 milijonov rubljev oziroma dobra dva milijona evrov, namenjenih nakupom medicinske opreme za ruske vojake v Ukrajini.

Roman Alehin na posnetku skrite kamere Foto: X / Posnetek zaslona "Moramo poskrbeti, da bodo vsi dokumenti, od prvega do zadnjega, brezhibni in 'čisti', saj bodo po koncu vojne preverjali vse. Resnično morajo biti urejeni do potankosti. Če bo kdo gledal, je z nami vse v najlepšem redu. Ni več vprašanj, zadeva je zaključena," je v posnetku skrite kamere o ponarejanju dokumentov, ki bi prikrili prave namene transakcij med njim in njegovimi "partnerji", govoril Alehin.

Je vpleten celo ruski milijarder?

Z Alehinom, ki ima po navedbah ruskih in ukrajinskih medijev zelo dobre povezave z ruskimi varnostnimi službami, so se za razpravljanje o domnevnem kaznivem dejanju sestali poslovneži, ki naj bi zastopali Sergeja Galickega. Gre za ruskega milijarderja, ki je ustanovitelj in solastnik Magnita, ene od največjih verig supermarketov v Rusiji.

Kako bi oprali denar

Ruski vojaški bloger je, sodeč po posnetku skrite kamere, potencialnim partnerjem v zločinu na sestanku predlagal, naj mu prek enega od podjetij poslovneža, ki naj bi bil prav Sergej Galicki, nakažejo dva milijona evrov (v rubljih).

Nato bi od drugega podjetja, ki je prav tako v lasti istega poslovneža, kupil za 1,5 milijona evrov medicinske opreme za vojake v Ukrajini, preostanek denarja – okrog pol milijona evrov – pa bo ostal njemu oziroma njegovi "dobrodelni" organizaciji. Gre za Alehinov projekt, prek katerega domnevno zbira prostovoljne prispevke, ki jih nato nameni za nakupe opreme za ruske vojake.

Roman Alehin je v posnetku skrite kamere namignil tudi, da z njim sodelujejo "zaupanja vredni vojaški poveljniki" – omenjal je 810. enoto mornariške pehotne brigade –, in se hvalil, da bo sčasoma postal najvplivnejši "socialni tehnolog" v Rusiji. Foto: X / Posnetek zaslona

Goljufija naj bi se z mesečnimi nakazili v višini sto milijonov rubljev oziroma približno enega milijona evrov nadaljevala tudi v prihodnje.

Vojaški bloger trdi, da so obtožbe neutemeljene

Alehin se je po razkritju videoposnetka na svojem kanalu na Telegramu branil, da sta poslovneža, ki naj bi zastopala Galickega, deset odstotkov denarja zahtevala zase in da na koncu tako ali tako niso sklenili nobenega dogovora, zato so obtožbe zoper njega neutemeljene.

V krogu Sergeja Galickega domnevnega korupcijskega škandala še niso komentirali.

"Vse boš uničil!"

Drugi vplivnejši ruski vojaški blogerji so Alehina medtem obtožili resnega ogrožanja prizadevanj za zbiranje prostovoljnih prispevkov, ki jih nato prispevajo v različne sklade za nakupe opreme za ruske vojake na fronti v Ukrajini. Po mnenju nekaterih je, čeprav Alehin morda res še ni sklenil nobenega dogovora, to celo "madež", ki se ga nikoli ne bo dalo sprati" (vir).