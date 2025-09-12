Obrambno ministrstvo v Moskvi je danes sporočilo, da je ruska vojska prestregla 221 ukrajinskih dronov. Šlo je za enega najobsežnejših ukrajinskih napadov z droni od začetka ruske ofenzive, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Rusija prav tako še naprej izvaja napade z brezpilotniki in poskuša predreti ukrajinsko obrambo na vzhodni fronti.

Pomembnejši dogodki dneva:



8.22 Rusija prestregla več kot 200 ukrajinskih dronov

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so njihovi sistemi zračne obrambe ponoči prestregli in uničili 221 ukrajinskih brezpilotnikov, od katerih je bila več kot polovica usmerjena nad regiji Brjansk in Smolensk blizu meje z Ukrajino, navaja AFP.

Hundreds of Ukrainian 🇺🇦 long-range drones are attacking Russia, flying in the direction of the Port of Ust-Luga, Primorsk, and the city of Saint Petersburg pic.twitter.com/twFme7Qp6K — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) September 11, 2025

Več kot 30 dronov so sestrelili nad Sankt Petersburgom in regijo Leningrad, ki obkroža drugo največje rusko mesto, še devet pa nad Moskvo in okoliško regijo.

Tarča ukrajinskih napadov je bila v zadnjih dveh dneh tudi ruska regija Belgorod ob meji z Ukrajino, kjer je bila po navedbah guvernerja Vjačeslava Gladkova ubita ena oseba, še okrog 24 pa ranjenih.

Rusija je medtem z brezpilotniki napadla ukrajinsko regijo Sumi na severu države, pri čemer je v napadu na industrijsko območje na obrobju istoimenskega glavnega mesta regije izbruhnil požar. Poškodovanih je bilo več stavb in vozil, poročil o žrtvah pa ni bilo, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

O več kot 400 ruskih napadih so od četrtka zjutraj poročali v regiji Zaporožje, kjer je bil med operacijo na terenu ubit ukrajinski vojaški pilot.

Najostrejši spopadi so se sicer v četrtek po navedbah generalnega štaba ukrajinskih oboroženih sil odvijali na območju mesta Pokrovsk v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine, kjer si ruske sile prizadevajo, da bi prodrle globlje na ukrajinsko ozemlje.