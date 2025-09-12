Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Petek,
12. 9. 2025,
8.22

Osveženo pred

1 ura, 15 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22

Natisni članek

Natisni članek
brezpilotni letalniki droni vojna Rusija Ukrajina

Petek, 12. 9. 2025, 8.22

1 ura, 15 minut

Vojna v Ukrajini

Rusija prestregla več kot 200 ukrajinskih dronov

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22
Sankt Peterburg | Več kot 30 dronov so sestrelili nad Sankt Petersburgom in regijo Leningrad, ki obkroža drugo največje rusko mesto, še devet pa nad Moskvo in okoliško regijo. | Foto Guliverimage

Več kot 30 dronov so sestrelili nad Sankt Petersburgom in regijo Leningrad, ki obkroža drugo največje rusko mesto, še devet pa nad Moskvo in okoliško regijo.

Foto: Guliverimage

Obrambno ministrstvo v Moskvi je danes sporočilo, da je ruska vojska prestregla 221 ukrajinskih dronov. Šlo je za enega najobsežnejših ukrajinskih napadov z droni od začetka ruske ofenzive, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Rusija prav tako še naprej izvaja napade z brezpilotniki in poskuša predreti ukrajinsko obrambo na vzhodni fronti.

Pomembnejši dogodki dneva: 

8.22 Rusija prestregla več kot 200 ukrajinskih dronov

8.22 Rusija prestregla več kot 200 ukrajinskih dronov

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so njihovi sistemi zračne obrambe ponoči prestregli in uničili 221 ukrajinskih brezpilotnikov, od katerih je bila več kot polovica usmerjena nad regiji Brjansk in Smolensk blizu meje z Ukrajino, navaja AFP.

Več kot 30 dronov so sestrelili nad Sankt Petersburgom in regijo Leningrad, ki obkroža drugo največje rusko mesto, še devet pa nad Moskvo in okoliško regijo.

Tarča ukrajinskih napadov je bila v zadnjih dveh dneh tudi ruska regija Belgorod ob meji z Ukrajino, kjer je bila po navedbah guvernerja Vjačeslava Gladkova ubita ena oseba, še okrog 24 pa ranjenih.

Rusija je medtem z brezpilotniki napadla ukrajinsko regijo Sumi na severu države, pri čemer je v napadu na industrijsko območje na obrobju istoimenskega glavnega mesta regije izbruhnil požar. Poškodovanih je bilo več stavb in vozil, poročil o žrtvah pa ni bilo, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

O več kot 400 ruskih napadih so od četrtka zjutraj poročali v regiji Zaporožje, kjer je bil med operacijo na terenu ubit ukrajinski vojaški pilot.

Najostrejši spopadi so se sicer v četrtek po navedbah generalnega štaba ukrajinskih oboroženih sil odvijali na območju mesta Pokrovsk v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine, kjer si ruske sile prizadevajo, da bi prodrle globlje na ukrajinsko ozemlje.

nemško vojaško letalo, Eurofighter Typhoon German Airforce
Novice Nemčija in Francija krepita varovanje poljskega zračnega prostora
ruski napad na Poljsko
Novice Odzivi na Poljsko: Ni šlo za napako, ampak nesprejemljivo in zavestno dejanje
Varšava, letališče
Novice Poljska po vdoru dronov: To smo storili
Zarichne,
Novice Generalštab: Ukrajinci so osvobodili še eno vas
brezpilotni letalniki droni vojna Rusija Ukrajina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.