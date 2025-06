Natovo vajo zmotilo rusko izvidniško letalo, v zrak sta se dvignila Eurofighterja

Iz nemškega pomorskega oporišča Rostock-Warnemünde sta na vajo BALTOPS danes med drugim izpluli nemška korveta Magdeburg in francoski minolovec Vulcain. Na vaji, ki bo trajala do 20. junija, sodeluje okoli 50 ladij in drugih plovil, prek 25 letal in približno 9000 vojakov iz 17 držav, med katerimi ni Slovenije.

Začetek vaje je zaznamoval incident ruskega izvidniškega letala Iljušin II-20, ki naj bi brez identifikacijskega signala ali radijskega stika letel v mednarodnem zračnem prostoru. V odziv sta se v zrak dvignili letali Eurofighter nemške vojske, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V Moskvi so bili v sredo do vaje kritični, rekoč da se Nato z njo pripravlja na konfrontacijo z Rusijo. Njena mornarica sicer od 27. maja prav tako izvaja vojaške vaje na območju, katerih namen naj bi bilo preizkušanje zmogljivosti pri obrambi oporišč.