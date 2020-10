Sočna jesenska crostata s figami #video

Jeseni je pravi čas, da si privoščimo nova sladka razvajanja in izkoristimo okusne in sočne plodove, ki nam jih ponuja ta letni čas.

Preizkusite svoje kulinarične vrline in pripravite crostato, ki vam bo nedvomno večkrat popestrila jesenske popoldneve. Rdeča nit recepta so sočne domače fige:

Sestavine

Za testo:

25 dag moke

12 dag masla

8 dag sladkorja v prahu Agragold

1 jajce

ščepec soli

limonina lupina

pecilni prašek

Za nadev:

2 dl kisle smetane

15 dag zmletih mandljev

2 žlici moke

4 žlice sladkorja Agragold

limonina lupina

1 žlička vanilijevega ekstrakta

1 jajce

10−12 fig

mandljevi lističi

sladkor v prahu Agragold za posip

Priprava:

Najprej pripravimo testo. V moko vmešamo maslo in nato dodamo še ostale sestavine: sladkor, jajce, sol, limonino lupinico, pecilni prašek in kislo smetano. Dobro pregnetemo, testo ovijemo v folijo in postavimo v hladilnik, da počiva najmanj pol ure.

Testo nato razvaljamo, oblikujemo v krog in naredimo visok rob. Testo s papirjem za peko postavimo na pekač.

Pripravimo nadev: v posodi premešamo kislo smetano, zmlete mandlje, moko, limonino lupino, sladkor, vanilijev ekstrakt in jajce.

Nadev dobro premažemo in posujemo z mandljevimi lističi. Fige prerežemo na četrtinke in jih v krogu polagamo na pito. Pito pečemo približno pol ure na 190 stopinjah Celzija.

Ko se ohladi, jo posujemo še s sladkorjem v prahu Agragold.

Kuharski namig Fige lahko nadomestimo tudi z drugim jesenskim sadjem, kot so slive, jabolka ali hruške. Poskusite še slastno različico crostate s svežimi hruškami. Sestavine: 250 g domače marmelade, 6 ali 7 hrušk, dve žlici sladkorja v prahu Agragold. Priprava: T esto po zgornjem receptu postavimo v pekač za pito in po celi površini preluknjamo z vilicami ter ga premažemo z marmelado. Hruške olupimo in narežemo na poljubne debele krhlje ter jih razporedimo po celotni piti. Posujemo s sladkorjem v prahu in postavimo v ogreto pečico. Pečemo od 30 do 35 minut na 180 stopinjah Celzija.

Priljubljena crostata dobiva novo veljavo

Crostata velja za eno najstarejših italijanskih sladic, ki je sicer na začetku veljala za sladico revnih, vendar se je v sodobni kulinariki uveljavila tudi v najbolj prestižnih kuhinjah.

Pri nas jo poznajo predvsem na Primorskem, vedno bolj priljubljena pa je tudi drugod v Sloveniji.

Na splošno crostata ima ogromno različic, ki pa so jih, glede na okus in kulinarično tradicijo, prilagodili sebi v različnih delih sveta. Večinoma jo pripravimo s krhkim testom, nekateri ga nadomestijo celo z listnatim.

Pogosto jo dekorirajo z mrežo iz testa, največkrat pa ima crostata zgolj visoki rob, da premore čim več slastnega polnila.

Crostato lahko napolnimo z različnimi okusi – največkrat dodajmo sadje, pa tudi skuto ali slaščičarsko kremo. Priljubljene so tudi čokoladne različice, najbolj enostavno, če nimate dovolj časa, pa je, če jo zgolj premažete z debelo plastjo domače marmelade. Crostati se podajo tudi oreščki, v adventnem času pa tudi suho sadje.