Slastna poletna torta brez peke #recept #video

Čas je za posebno sadno svežino – sladko, kremno in poživljajoče. Kaj pravite na to, da bi poletne dni popestrili s torto, ki ne potrebuje pečice? Za rojstni dan, obletnico ali kar tako?

Preverite, kako lahko pripravite sočno poletno torto brez peke:

Sestavine:

PIŠKOTNO DNO:

30 dag zmletih maslenih piškotov

15 dag masla

15 dag sladkorja v prahu Agragold

1,5 dcl pomarančnega soka

BELI NADEV:

500 g maskarponeja

15 dag sladkorja Agragold

3 dcl sladke smetane

1,5 dcl kisle smetane

1 majhna vrečka želatine

0,5 dcl vode

JAGODNI PRELIV:



40–50 dag jagod

1,5 dcl vode

6–7 velikih žlic sladkorja

1 majhna vrečka želatine

0,5 dcl vode

Priprava:

V skledi zmešamo zmlete piškote, stopljeno maslo, sladkor v prahu in pomarančni sok. Dobro premešamo. Maso razporedimo po pekaču in postavimo v hladilnik za eno uro.

Medtem pripravimo beli nadev. Maskarpone zmešamo s sladkorjem v prahu Agragold, kislo smetano in stepeno smetano. Želatino stresemo v segreto vodo, da se dobro stopi, in jo dodamo v maskarponejevo maso.

Pekač vzamemo iz hladilnika in na piškotno dno razporedimo beli nadev. Pekač postavimo v hladilnik za vsaj eno uro, da se nadev strdi.

Medtem pripravimo še jagodni preliv. Očiščenim jagodam dodamo sladkor Agragold. Postavimo jih v kozico z vodo in pokuhamo. Želatino posebej vmešamo v vročo vodo, da se dobro stopi, in jo dodamo v jagodni priliv. Dobro premešamo.

Ohlajeno torto prelijemo z jagodnim prelivom. Za tri ure (ali še bolje, za celo noč) jo postavimo v hladilnik.

Torto okrasimo s svežim sadjem in posujemo s sladkorjem v prahu Agragold.

Poletje je čas za osvežujoča sladka razvajanja

Ko poleti praznujemo rojstni dan ali kakšno posebno priložnost, se je najtežje pripraviti na dolgotrajno delo v kuhinji, zlasti če je pečica dolgo prižgana, klime pa ni. Zato si je treba v tem času kulinarične podvige nekoliko olajšati, tudi s torto brez peke, ki jo pripravimo zelo hitro.

In ker so naši recepti vedno odprti za najrazličnejše izboljšave, verjamemo, da boste tudi sami našli svojo "piko na i" in recept izboljšali po svojem okusu. Tukaj je nekaj namigov:

- V maskarponejevo kremo lahko vmešate koščke čokolade.

- Namesto želiranih sladkanih jagod lahko prilivu dodate samo nasekljane sveže jagode s sladkorjem in nekaj kapljicami limone.

- Namesto jagod lahko uporabite katerokoli sveže sadje. V poštev pride tudi dobra domača marmelada ali domač kompot.

- Dekoraciji lahko dodate tudi stepeno smetano.

- Za piškotno dno lahko uporabite tudi čokoladne piškote.



Kakšna pa bo vaša različica poletne torte brez peke?

Foto: Getty Images

Naj bo sadje vedno pri roki

Prihajamo v vrhunec sadne sezone, zato razmišljajte tudi o tem, kako bi sveže sadje morda shranili za tiste bolj puste zimske dni. Poletna svežina, ki bo vedno pri roki, bo prava popestritev vaših poletnih kulinaričnih dobrot.

Kompoti po receptu naših babic so vedno dobra ideja za ozimnico – sveže osveženo sadje lahko hitro postane najboljša osnova za številne sladke kreacije.

Osnovni recept za kompot

Sestavine:

1 kg sadja

1 liter vode

35 dag sladkorja Agragold

Priprava:

Sadje dobro operemo in narežemo na poljubne kose. Naložimo ga v posode za vlaganje in ga nato prelijemo z vrelo sladkano vodo. Pri tem pazimo, da bodo vsi kosi sadja dobro prekriti. Posode zapremo s pokrovčki in jih postavimo v pekač, v katerega vlijemo nekaj centimetrov vode. Pekač nato postavimo v pečico, ki smo jo segreli na 90 stopinj Celzija. Pustimo 40 minut.

Kozarce nato vzamemo iz pečice, obrnemo na glavo in pokrijemo. Pustimo, da se počasi ohladijo.

Babičin trik: Preden pokrove pritrdimo na posode za vlaganje, jih lahko po robovih premažemo s čistim alkoholom.

Sadje iz domačega kompota lahko pozimi uporabljate za različne sladice, pa tudi kot popestritev domačih smutijev ali ob kepici sladoleda.

Sladkor je ključni element vaše domače sladke ozimnice. Z Agragoldom pa bo ta še boljša in okusnejša. Beli, rjavi, v prahu ali kockah. Preverite bogato ponudbo izdelkov Agragold, ki stavijo na tradicijo in na domače okuse, ki so jih znale tako dobro poudarjati že naše babice. Naj vas ta konec poletja prevzame retro pridih in preizkusite recept iz domačih arhivov, predvsem pa si obogatite police z zimskimi dobrotami, s sladkimi okusi, ki vam bodo popestrili zimske popoldneve v družbi vaših najbližjih.

Preverite našo zakladnico sladkih idej: