Ljubke in slastne: mini pite za najslajšo poletno zabavo #video #recept

Naj bo poletje še bolj sladko in razigrano. Pripravite mini pite, ki so hkrati krhke in sveže, predvsem pa prava paša za oči. Nedvomno prava popestritev poletnega sladkega razvajanja.

Najprej krhko testo, potem pa še sladek kremno-sadni dodatek. Ustvarite mini pite in navdušite svoje goste.

Sestavine:

TESTO ZA PITE:

40 dag moke

20 dag masla

15 dag sladkorja

2 rumenjaka

1 velika žlica kisle smetane

KREMNO POLNILO:

25 dag maskarponeja

25 dag sladke smetane

10 dag sladkorja v prahu Agragold

maline, borovnice, čokoladni namaz

Priprava:

Najprej pripravimo testo: v skledi zmešamo moko, maslo, sladkor, rumenjake in kislo smetano. Dobro pregnetemo, zavijemo v folijo ali vrečko in postavimo v hladilnik za najmanj pol ure. Testo nato razrežemo na enake dele, ga razvaljamo na pomokani površini in postavimo v modele za pite. Dno pit preluknjamo z vilicami. Pečemo 15-20 minut na 180 stopinjah Celzija.

Pite odstranimo iz modelov in počakamo, da se ohladijo. Vmes pripravimo polnilo oziroma kremo. Maskarpone najprej premešamo s sladkorjem, nato dodamo stepeno sladko smetano.

Maskarponejevo kremo razdelimo na tri dele in postavimo v tri posode oziroma sklede. V prvo vmešamo borovničevo marmelado, v drugo sesekljane maline, v tretjo pa čokoladni namaz. Vse tri obarvane kreme postavimo v vrečke za okraševanje in jih vbrizgamo v ohlajene pite.

Pite na koncu okrasimo s svežim sadjem in sladkorjem v prahu Agragold.

Popestrite pite po svoje Pite so lahko različnih velikosti in jih napolnimo z različnimi polnili – na hitro s pudingi, sicer pa s slaščičarsko kremo ali čokoladnim ganašem. Recept za čokoladni ganaš: na ognju segrejemo 200 mililitrov sladke smetane in jo odstranimo, tik preden zavre. Vanjo nadrobimo 200 gramov temne čokolade in dobro premešamo, da dobimo gladko kremo. Nalijemo jo v pite in počakamo, da se ohladi. Recept za slaščičarsko kremo: v posodi najprej dobro premešamo štiri rumenjake in deset dekagramov sladkorja Agragold. Dodamo štiri žlice ruma, vaniljev sladkor in 0,5 litra vročega mleka. Na koncu v kremo primešamo še pet dekagramov jedilnega škroba. Kremo vlijemo v kozico in jo na srednjem ognju mešamo z metlico ter pri tem pazimo, da ne nastanejo grudice. Ko se krema zgosti, jo precedimo skozi cedilo, pokrijemo s prozorno folijo in postavimo v hladilnik. Ko se ohladi, vanjo vmešamo stepeno sladko smetano – na ta način bo krema bolj rahla. Kremo vbrizgamo v pite, počakamo, da se ohladi, in pite poljubno okrasimo. Za večjo svežino tudi sredi zime predlagamo, da pite obložite s sladkim domačim kompotom. Preverite recept za odlično ozimnico tukaj.

Za vroča poletna praznovanja

Mini sadne pite so odlična popestritev poletnih zabav, saj so sveže in pisane. Da bo zabava še bolj uspešna, pa obvezno postrezite tudi domače sadne napitke, ki jih lahko pripravite na hitro in brez zapletenih postopkov.

Recept za domač sadni napitek lahko dopolnjujete po svojem okusu. Pomembno je le, da ga pripravite kakšno uro, preden ga boste postregli, da se bodo okusi dobro premešali.

Sestavine:

2 litra vode

2 dcl sveže iztisnjene limone

1 limona

1 limeta

20 malin

vejica sveže mete

2-3 žlice rjavega sladkorja Agragold

Priprava:

Polovico malin zmiksamo v mešalniku skupaj z nekaj listi mete in sladkorjem, dolijemo nekaj vode in limonin sok. Tekočino precedimo skozi cedilo, dodamo dva decilitra vode in postavimo v hladilnik. Preden postrežemo, dodamo še preostale maline, led ter na tanke rezine narezani limono in limeto. V vodo dodamo sladkor in dva decilitra limoninega soka

Namesto malin lahko uporabimo tudi jagode ali borovnice. Okus limonade lahko popestrimo tudi z nekaj listi bazilike.

Popestrite si poletje s ščepcem ali več odličnega sladkorja Agragold. Beli, rjavi, v prahu ali kockah. Preverite bogato ponudbo izdelkov Agragold, ki stavijo na tradicijo in domače okuse. Te so znale dobro poudarjati že naše babice. Naj vas ta konec poletja prevzame retro pridih in preizkusite recept iz domačih arhivov, predvsem pa si obogatite police z zimskimi dobrotami in sladkimi okusi, ki vam bodo popestrili zimske popoldneve v družbi vaših najbližjih.

Preverite našo zakladnico sladkih idej: