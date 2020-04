Naj zadiši po kruhu kot iz prave pekarne

Kako zelo radi imamo kruh, je pravzaprav pokazal aktualen čas. Čas samoizolacije ali čas karantene je namreč marsikdo izkoristil za pridobivanje novih znanj. Posebej priljubljeno opravilo v tem času je tudi peka kruha.

Pregled družbenih omrežij razkriva široko paleto doma pečenih svežih hlebcev kruha, peka je v času epidemije postala nov hobi Slovencev. "42-gramsko pakiranje kvasa menjam za stanovanje ob morju," je bila le ena izmed šal, ki so v teh kriznih časih zakrožile po spletu in se nanašale na to, da je bilo v preteklih tednih v nekaterih trgovinah dovoljeno kupiti le določeno količino kvasa, v drugih pa ga sploh ni mogoče dobiti.

Drugi so spoznali, da lahko dišeč in okusen domač kruh spečete tudi brez kvasa. Takrat pride v poštev kruh z drožmi, ki so ga uporabljali že v starodavnih časih, a šele zadnja leta postaja prava kulinarična zvezda. Za doma pripravljen kruh z drožmi potrebujete le najosnovnejše sestavine, kot so moka, voda, sol in, seveda, droži, ki so zmes moke in vode, prepuščene fermentaciji.

Kruh je osnovna hrana v številnih državah. Če v Aziji prednjači riž, je osnovno živilo v Evropi in deželah, ki so se razvile pod njenim vplivom, kruh. Slovenci imamo do kruha, tega preprostega, a izredno raznolikega živila, prav poseben odnos - kruh je vrednota, kot takega ga priznavajo tudi številni domači pregovori.

Vsak Slovenec v povprečju poje približno 65 kilogramov kruha letno, tretjini Slovencev je kruh zelo pomemben kot del vsakdanjega jedilnika. Najbolj priljubljeno je uživanje kruha z različnimi namazi in v sendviču, nekateri pa ga imajo najraje brez vsega.

Številni ljudje kruh pečejo doma zato, ker to preprosto radi počnejo, zaradi alergij na gluten, laktozo ali druge sestavine, ker je cenovno ugodneje ali ker nasploh neradi pogosto zahajajo v trgovine in si tako zagotavljajo svežino svojega kruha. Priprava kruha v domači kuhinji se zdi na prvi pogled zapletena in vam morda v prvem poskusu ne bo uspela, a vaja dela mojstra. Kruhu dajejo okus seveda sestavine, iz katerih je narejen.

Ali je kruh dober ali ne, se najpogosteje ocenjuje po okusu, pa tudi po svežini, vonju in hrustljavosti skorje. Že babice so govorile, da kruha nikoli ne mesimo ravnodušno, ampak z ljubeznijo, dodajte mu svojo radost in nasmejani obraz svoje duše. Njegove osnovne sestavine so moka, voda, kvas in sol, seveda pa ga dandanes pripravljamo že na sto in en način.

Tudi vi spadate med tiste, ki se vsak dan ali pa samo ob posebnih priložnostih peke kruha lotijo sami? Ali pa ste morda poskusili, pa vam ni najbolje uspelo? Preverite nekaj nasvetov, da bodo domači hlebčki ali štruce še bolj okusni in hrustljavi.

Testo ne sme biti pregosto, saj tako težje vzhaja, težje obdrži visok videz ter pogosto tvori zbit in težak kruh. Pretrdemu testu počasi dolivajte tekočino (vodo, mleko) in jo sproti vmešavajte v testo.

Testo ne sme biti preredko. Preredko testo zelo težko oblikujete, ne obdrži oblike (nekoliko se razteza), sredica pa ima neenakomerne luknjice. Raje zamesite z manj tekočine (vode, mleko) in jo kasneje dolivajte, saj v primeru preredkega testa moko težje enakomerno vmešamo v testo.

Testo ne sme biti premalo obdelano oz. premalo pregneteno. Kruh se namreč na premalo obdelanem delu raztrga ter tvori grdo razpoko in nekoliko dvignjeno gubo. Dobro pregneteno testi se ne lepi na posodo, v kateri ga mešamo, in je gladko, brez grudic.

Za kilogram moke uporabite od dva do šest dekagramov kvasa.

Pečica, v kateri pečete kruh, mora biti ogreta na od 185 do 220 stopinj Celzija.

Pri optimalni pripravi testa za vzhajanje se delež vode v testu giblje med 65 in 80 odstotki.

Za hitrejše vzhajanje kvasu dodajte sladkor.

Ker ni vsak kruh … kruh

Ko kruh kupujemo, je tako kot pri vsakem pripravljenem prehranskem izdelku izjemno pomembno, da vsebuje kakovostne sestavine. Pekovske izdelke naj bi zato kupovali le tam, kjer zaupamo v znanje in izkušnje pekovskih mojstrov.

Žito je v Sloveniji že več kot pol stoletja sinonim za okusen, svež kruh, pekovsko pecivo ter druge pekovske in slaščičarske izdelke. S hrustljavo zapečeno skorjico in vabljivo mehko sredico že več kot pol stoletja skrbijo za to, da v naših kuhinjah vsako jutro zadiši po svežem in domačem – po najljubšem kruhu. Prepoznavnost in priljubljenost svojega kruha gradijo in razvijajo predvsem na bogati tradiciji peke kruha v Sloveniji, sinonim za različne tipe kruha pa vse bolj postajajo tudi v tujini.

Mešanici za kruh Žito - domač kruh iz prave pekarne

V Žitu so na slovenski trg postavili novi mešanici za kruh, ki bosta navdušili predvsem tiste, ki jim primanjkuje časa, a si kljub temu radi sami pripravijo zdrava in okusna živila. Mešanica za ovseni kruh s semeni ter mešanica za kruh 5 žit omogočata hitro in preprosto pripravo kruha po Žitovi recepturi, ki upošteva okus slovenskega potrošnika.

Mešanica za ovseni kruh s semeni v sebi skriva pšenično polbelo in ovseno moko, dodana pa so ji sončnična in lanena semena. Mešanica za kruh 5 žit pa vsebuje mešanico moke iz petih žit (pšenice, ovsa, pire, ajde in rži), za boljši okus in aromo ter podaljšano svežino pa ji je dodano kislo testo. Za pripravo svežega in dišečega kruha bogatega okusa in za mehko sredico kot iz prave prave pekarne je treba mešanici dodati le vodo in jo postaviti v pečico ali avtomat za peko.

