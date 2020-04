Novost iz Žitovih pekarn: pakirane najbolj priljubljene vrste kruha

Oglasno sporočilo

V Žitu so za potrošnike pripravili najboljše Žitove vrste kruha tudi v pakirani obliki. Tako lahko od zdaj na policah trgovin dobite svež Jelenov in Jelenov beli kruh, Hribovca in Stoletnega, ki so oviti v zaščitno folijo. S tem kruh ohranja dolgotrajno svežino in obstojnost ter je dodatno zaščiten.

Štiri najbolj priljubljene vrste Žitovega kruha v pekarnah vsako jutro z ljubeznijo zamesijo in spečejo. Te so od zdaj kupcem v trgovini dostopne tudi pakirani različici, s čimer pridobijo še večjo svežino in obstojnost ter so dodatno zaščitene.

Jelenov in Jelenov beli kruh prepoznamo po zlatorumeni skorji ter neenakomerno luknjičasti in elastični sredici. Za njuno pripravo si Žitovi peki vzamejo posebej veliko časa, kar poskrbi za poln okus in dolgotrajno svežino kruha.

Hribovc je grobega videza, a mehkega srca. Tako prepriča s svojo razpokano skorjo nepravilnega videza in oplemeniteno sredico, ki je plod skrbno izbranih naravnih sestavin.

Stoletni kruh združuje bogastvo narave, saj je izdelan iz petih vrst žita in posebej izbranih semen. Poleg tega ga bogati harmonična kombinacija vitaminov, mineralov in vlaknin.

Vsem pakiranim vrstam kruha je skupna vrhunska kakovost, ki jo dokazujejo tudi številne prejete nagrade in odličja. V Žitu verjamejo, da se po kruhu dan pozna. Tako svojim kupcem ponujajo le najboljše in najbolj kakovostne izdelke, s katerimi v njihove domove vsak dan prinašajo vonj po sveže pečenem kruhu.

Nasvet, kako osvežiti kruh doma, da bo še bolj dišeč in hrustljav: Ste vedeli, da lahko katerokoli vrsto Žitovega kruha doma preprosto za pet minut daste v pečico, segreto na 100 stopinj Celzija? Tako bo vaš dom v trenutku preveval vonj po domačnosti in toplini sveže pečenega kruha, kruh pa bo še bolj hrustljav in topel, kot bi ga pravkar prinesli iz bližnje pekarne. Uporaben trik za sodobne gospodinje in gospodinjce.

