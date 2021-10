Kaj je skrito v kolačkih, ki jih bo zmanjkalo v trenutku? #video

Buče vseh barv in oblik nas jeseni pozdravljajo z vsakega roba kmetije, z njimi krasimo vhode, verande in terase. Znanilke jeseni so odlične kot priloga k najrazličnejšim jedem, kot glavna jed in kot dodatek v pecivih. Za sladice je zelo primerna sladka maslena buča z rahlim okusom po oreščkih, ki ima tudi zelo malo semen.

Jesen je vrhunec sezone za buče. Foto: Jan Lukanović

Popestrimo si jesenske jedilnike z jedmi iz buč hokaido, maslenih ali muškatnih buč. Podatek, da so buče zelenjava z veliko vsebnostjo ogljikovih hidratov, lahko marsikoga odvrne od uživanja v tej slastni jesenski dobroti, a naj vas potolažimo – z bučami zaužijemo tudi veliko blagodejnih vlaknin in kalija. Nekatere vrste se lahko pohvalijo tudi z vitaminom A in antioksidanti, ki nas varujejo pred različnimi boleznimi. Hkrati so nizkokalorične, urejajo prebavo in pospešujejo izločanje urina. A ne glede na vse pozitivne lastnosti jesenskih buč te obožujemo predvsem zaradi enkratnega okusa.

Jesensko vreme kar kliče po jedeh iz njih. Pravzaprav vse leto komaj čakamo, da pride jesen – zaradi slastnih jedi iz buč. Lahko jih uživamo pražene, pečene v pečici, pretlačene v pire, v juhah, solatah, omakah in prikuhah. Vsako jed spremenijo v bogato jesensko specialiteto. Njihov sladek okus lahko kombiniramo s številnimi začimbami, v sladici pa nujno dodamo ingver, cimet in piment.

Praznujte noč čarovnic s slastnimi mafini iz buč

Živo oranžno meso maslene buče se pri kuhi hitro zmehča, zato smo ga uporabili pri pripravi mafinov, ki smo jih na mizo pospremili s čarovniško dekoracijo v slogu noči čarovnic. V tem obdobju je vrhunec njihove sezone. Tudi če vam ti običaji niso blizu, si jih vseeno privoščite in spoznajte masleno bučo, skrito v slasten, rahel in okusen kolač.

Slastni mafini, ki smo jim dodali pire iz buč, bodo šli v slast vsem sladokuscem. Foto: Jan Lukanović

Mafini z masleno bučo

Sestavine:

V maso za mafine dodamo ohlajen pire iz maslenih buč. Foto: Jan Lukanović 2 jajci

250 g pireja iz maslene buče

120 g olja

220 g sladkorja AGRAGOLD

4 žlice mleka

240 g gladke moke

2 žlički pecilnega praška

ingver, cimet, piment

čokoladne kapljice

Priprava:

Priprava je tako preprosta, da se je lahko lotijo tudi začetniki. Foto: Jan Lukanović

Preden se lotimo priprave testa za mafine, naredimo pire iz buče. Olupimo bučo, odstranimo semena in narežemo na kocke. V kozici pokuhamo 250 g bučnega mesa, odlijemo vodo in ga pretlačimo v pire. Pire ohladimo in ga prihranimo za pripravo testa.

V drugi posodi penasto umešamo jajca in sladkor. Mešamo kar dolgo, da jajčna masa lepo naraste in postane bledorumena.

Dodamo pire iz maslene buče, olje, mleko, začimbe, moko in pecilni prašek. Na koncu z metlico vmešamo še čokoladne kapljice.

Testo nadevamo v modelčke za mafine in pečemo 20 minut pri 170 stopinj Celzija.

Na koncu mafine potresemo s sladkorjem v prahu AGRAGOLD in jih okrasimo. Čokoladno dekoracijo naredimo tako, da s stopljeno čokolado oblikujemo razne pajke, pajkove mreže in druge like, ki jih potem ohladimo in strjene polagamo na mafine.

Kako izbrati pravo bučo? Najprej preverite, ali je olupek trd. Če je premehak, je buča ali premlada ali pa prestara. Izberite take, ki še imajo delček stebla, ki varuje bučkino notranjost. Shranimo jih na temno in hladno, vendar suho mesto.

Kraljestvo oblik in okusov

Buče hokaido imajo močno oranžno barvo in prijeten sladek okus, ki spominja na kostanj. Pred uporabi jih ni treba lupiti, saj se lupina pri peki ali kuhi popolnoma zmehča. Primerne so različne načine priprave, medtem ko za marmelado raje uporabimo maslene buče.

Muškatne buče so okrogle, rebraste oblike in so primerne za pripravo vseh jedi, tudi sladic. Meso muškatne buče je mehkejše od buče hokaido. Pred uporabo jih je treba olupiti. Iz njih lahko naredimo juhe, omake, pire, enolončnice.

Maslene buče so dolge, hruškaste oblike z bledo lupino, ki je tako trda, da jo moramo olupiti. Maslenke so idealne za pripravo sladic – pit, zavitkov, mafinov, marmelad in nadevov. Če jo shranimo na hladno, lahko počaka dalj časa, tudi do naslednje sezone.

Foto: Jan Lukanović