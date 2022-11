Kremna, sočna in hrustljava martinova sladica #video

V rubriki Posladkaj si življenje pred vsakim praznikom poskrbimo, da je na mizi tudi vedno kaj sladkega.

Tokratni navdih za posladek po martinovi pojedini smo poiskali na severu Evrope, na Norveškem, kjer v peciva in sladice zelo radi dodajajo sadje, še posebej ljuba so jim jabolka. Teh pa je zdaj v izobilju, zato je ta sladica ravno pravšnja, da tudi mi pripravimo nekaj slastnega in preprostega, idealnega za posladek po martinovi pojedini, saj je bogatega okusa, a vendar lahka in hitro pripravljena.

Izjemno okusna sladica za jesenske dni

Sladico s skrivnostnim imenom Tilslorte bondepiker (v prevodu: Zastrto podeželsko dekle) je enostavno narediti, kljub temu pa je videti zelo prefinjeno. Čudovito kombinacijo praženih sladkih drobtin, stepene smetane in jabolčne kaše v plasteh zložimo v stekleno skledico ali visok kozarec.

Okusna, sveža in slastna sladica je popolna za zaključek martinove pojedine, zelo pa bo teknila tudi na povsem navaden jesenski dan, ko se moramo malo pocrkljati s svežo, sladko in hrustljavo sladico.

Tilslorte bondepiker

Sestavine za jabolčno kašo:

4 jabolka

70 g rjavega sladkorja AGRAGOLD

sok pol limone

0,5 dl vode

Sestavine za hrustljave drobtinice:

2 žlici oz. 60 g masla

2 žlici oz. 40 g rjavega sladkorja AGRAGOLD

6 žlic oz. 80 g drobtin

žlička mletega cimeta

3 dl sladke smetane

2 žlički kristalnega sladkorja AGRAGOLD

žlica narezanih pistacij ali drugih oreščkov

Priprava:

Jabolčna kaša:

Jabolka olupimo in narežemo na koščke ter jih stresemo v kozico. Dodamo limonov sok, vodo in sladkor AGRAGOLD. Dušimo do mehkega in dobro ohladimo.

Hrustljave drobtine:

V ponvi segrejemo maslo, dodamo sladkor AGRAGOLD in cimet ter malo popražimo, da sladkor karamelizira. Dodamo drobtine in na hitro popražimo ter ohladimo. Drobtine se bodo strdile in postale hrustljave.

Sladko smetano stepemo s sladkorjem. Vse skupaj po plasteh naložimo v visoke kozarce. Začnemo z drobtinami, dodamo jabolka in smetano ter še enkrat ponovimo. Na koncu posujemo z narezanimi pistacijami.

Kuharski namig: Lahko se poigramo z dodajanjem okusov in strukture, tako da vmešamo drobno sesekljana jabolka, oreščke, suho sadje ali različne marmelade iz sadja ali jagodičja.

Škratov posladek iz skandinavskih gozdov

Ko smo že ravno pri norveških sladicah, lahko poskusite še eno zapeljivo kremno sladico, ki bo teknila te dni. To je krema ali mousse iz brusnic, sladkorja in stepenih beljakov. Lepa rožnata barva kreme, ki ji pravijo tudi trollkrem – v gozdovih, kjer živijo škratki ali troli, menda zelo bogato uspevajo brusnice –, bo posebej lepo videti v visokih kozarcih in bo s svojo svežino zelo teknila po bogatem kosilu.

Sestavine:

3 beljaki

2 žlici kristalnega sladkorja AGRAGOLD

200 g brusnične marmelade

pol žličke vaniljevega izvlečka

ščepec soli

Priprava:

Vse sestavine stepemo z ročnim mešalnikom. Mešati moramo vsaj pet minut oziroma dokler se na vrhu ne začnejo delati čvrsti vršički. Kremo naložimo v visoke kozarce in okrasimo z metinimi lističi. Zaradi beljakov moramo kremo porabiti v 24 urah.

Jabolčna krema ali mousse

Še ena različica kremnega sadnega posladka, ki bo očarala vse, ki prisegajo na sveže okuse.

Sestavine:

Za jabolčni kompot:

1 jabolko

2 žlici kristalnega sladkorja AGRAGOLD

1 dl vode

2 žlički limonovega soka

1,5 žličke želatine

30 ml mrzle vode

2 žlici jabolčnega soka

2 žlici kristalnega sladkorja AGRAGOLD

3 žlice grškega jogurta

150 ml sladke smetane

jabolko za dekoracijo

Najprej naredimo jabolčni kompot. Jabolko olupimo in narežemo na koščke ter stresemo v kozico, dodamo 2 žlici sladkorja AGRAGOLD, 1 dl vode in 2 žlički limonovega soka. Na rahlem ognju kuhamo, da se jabolko zmehča. Ko se ohladi, ga pretlačimo s paličnim mešalnikom.

Želatino pripravimo tako, da jo v prahu stresemo v 20 ml mrzle vode ter počakamo, da nabrekne. Ko malo nabrekne, jo segrejemo, da se povsem stopi.

Naredimo kremo ali mousse. Jabolčni pire preložimo v posodo za mešanje, dodamo jabolčni sok, 2 žlici sladkorja AGRAGOLD, grški jogurt in stopljeno želatino. Dobro zmešamo, da se vse sestavine lepo povežejo. Postavimo v hladilnik. Medtem stepemo sladko smetano in jo nato vmešamo v jabolčno kremo. Lahko mešamo tudi nad skledo z ledom, da se bo zmes prej ohladila in začela strjevati. Kremo naložimo v kozarčke, ki jih vsaj za eno uro postavimo v hladilnik, da se krema zgosti. Okrasimo s tankimi jabolčnimi rezinami, lahko pa prelijemo s karamelno kremo in koščki jabolka.