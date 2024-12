Kako se izogniti skušnjavi in prenajedanju med prazniki?

Veseli december prinaša nešteto skušnjav – od bogatih večerij in sladkih dobrot do družabnih srečanj, kjer miza kar poka od hrane. Pogosto si rečemo: "Saj je le enkrat na leto, januarja pa začnem dieto." A takšen miselni vzorec nas lahko hitro pripelje do prenajedanja in slabega počutja, medtem ko januarske zaobljube pogosto ostanejo neuresničene. V nadaljevanju tega članka vam razkrijemo, kako torej uživati v praznikih brez pretiravanja.