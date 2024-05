Najboljši recepti z bezgom

Ko nabirate bezgove cvetove, izberite grme, oddaljene od cest in obdelovalnih površin, s katerih bi nanje lahko zašla škropiva. Nabirajte zdrave, bele cvetove, rjavim in odcvetelim se izogibajte.

Bezgov sirup

Priprava sirupa iz bezgovih listov je zelo preprosta. Trideset cvetov namočimo v tri litre vode za 24 ur, precedimo ter dodamo sto gramov citronske kisline in tri kilograme sladkorja. Dobro premešamo, da se sladkor raztopi, in napolnimo steklenice.

Bezgov sok z limono in ingverjem

Potrebujemo 40 bezgovih cvetov, dve limoni, 50 gramov citronske kisline, en kilogram sladkorja in košček ingverja. Limoni operemo in dobro skrtačimo v vroči vodi, ki smo ji dodali ščepec sode bikarbone. Narežemo ju na tanke rezine. Bezgovim cvetom odrežemo debela stebla. V posodi zmešamo bezgove cvetove, limono, ingver, citronsko kislino in dva litra vode ter pustimo stati 24 ur, nato precedimo skozi krpo, primešamo sladkor in zavremo. Vroč sok nalijemo v čiste steklenice in zapremo. Pijemo ga razredčenega z mrzlo vodo, dodamo ga ledenemu čaju ali penečemu vinu.

Ocvrto bezgovo cvetje

štirje bezgovi cvetovi

2,5 decilitra mleka

50 gramov moke

tri jajca

ena žlica sladkorja

sladkor v prahu

Najprej gladko razžvrkljamo mleko, moko, jajca in sladkor. Testo naj počiva vsaj 30 minut. Bezgove cvetove splaknemo pod tekočo hladno vodo, jih otresemo in temeljito posušimo. V posodi segrejemo olje. Suhe bezgove cvetove sproti pomakamo v pripravljeno testo in jih spustimo v vročo maščobo, v kateri jih zlatorumeno ocvremo. Ocvrte cvetove položimo na papirnato brisačo, da se nekoliko odcedijo, in jih po potrebi posladkamo s sladkorjem v prahu.

Tortice z bezgom

Nadev:

200 g maskarponeja

100 ml sladke smetane

tri žlice bezgovega sirupa

90 g mletega sladkorja

bezgovi cvetovi za dekoracijo

Testo:

110 g masla

110 g sladkorja

50 g mletih mandljev

štiri žličke bezgovega sirupa

pest posušenih bezgovih cvetov

dve jajci

75 g moke

žlička pecilnega praška

Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija. Zmešajte jajca, sladkor in maslo. Dodajte bezgov sirup, narezane mandlje, vmešajte moko s pecilnim praškom, premešajte in na koncu vmešajte še posušene bezgove cvetove. S testom napolnite model za mafine in jih pecite 20 minut. Maskarpone zmešajte s sladko smetano, bezgovim sirupom in mletim sladkorjem. Zmes, ki ne sme biti pretrda, vsaj za eno uro postavite v hladilnik. Ohlajeno jo z žlico nanesite na tortice, okrasite s svežimi bezgovimi cvetovi in postrezite.

Bezgove palačinke

500 gramov moke

štiri jajca

pet decilitrov vode (polovico lahko nadomestite z gazirano vodo)

pet decilitrov mleka

ena čajna žlička soli

bezgovi cvetovi

olje za cvrtje

Cvetove bezga operite pod tekočo vodo, odstranite morebitne žuželke in cvetove osmukajte s stebel. Zmešajte jajca, mleko, vodo in sol, potem postopoma primešajte še moko. Maso pustite počivati vsaj pol ure.

Razgreto ponev namastite z žlico olja in nanjo zlijte zajemalko mase za palačinke in jo potresite z bezgovimi cvetovi. Palačinke naj bodo nekoliko debelejše kot običajno, da se cvetovi potopijo. Palačinke popecite z obeh strani. Postrezite potresene s sladkorjem v prahu in svežim sadjem.