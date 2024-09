Recepti za jesenske sladice, ob katerih bo omamno zadišalo po kuhinji

Jesen je čas, ko narava začne prehajati v hladnejše dni, a toplejše barve, na naših mizah pa se znajdejo sezonski pridelki, ki v sebi skrivajo bogastvo okusov, hranil in barv. S slivami nedvomno vstopamo v jesen, letos so nas razveselile z bogato bero, zato je prav, da jih izkoristimo na različne načine, ne le za tradicionalno slivovo marmelado ali slivove cmoke . Uporabne so tudi v številnih sladicah, ki vas ne bodo pustile ravnodušne.

Slive so zaradi svojega sladkega okusa idealne za pripravo sladkih dobrot. Čeprav jih mnogi povezujejo s slastnimi marmeladami ali cmoki, se odlično obnesejo tudi v zavitkih, pitah in drugih preprostih, a nadvse okusnih sladicah. Letos je bila narava še posebej radodarna s slivami, zato je to odlična priložnost, da se preizkusite v novih receptih.

Najbolje jih je zaužiti na vrhuncu sezone

Glede na to, da jih lahko kupite že na vsakem vogalu, smo se odločili, da vam predstavimo hitre in enostavne recepte za zelo okusne sladice, v katerih so glavne zvezde ravno slive. Kombinirate jih lahko tudi z drugim jesenskim sadjem, kot so jabolka ali hruške, da ustvarite še bogatejše in raznolike okuse.

Ne glede na to, ali iščete preprost in hiter recept ali pa se želite preizkusiti v peki novih sladic, so slive to jesen prava izbira.

Slivov štrudelj z mandlji

Foto: Shutterstock

Preprost štrudelj iz sliv bo zagotovo navdušil vse ljubitelje jesenskih okusov. Postopek je hiter in enostaven, rezultat pa je sladica, ki jo boste želeli pripravljati vedno znova. Glede na letni čas lahko zamenjate le sadje.

Vlečeno testo za štrudelj lahko pripravite sami, za kar potrebujete le nekaj ročnih spretnosti. Recept za vlečeno testo, ki vedno uspe, najdete v spodnjem članku.

Če pa nimate časa, brez slabe vesti uporabite že pripravljeno vlečeno testo.

Potrebujete:

1 paket vlečenega listnatega testa

1 lonček jogurta

4 žlice sladkorja

4 žlice pšeničnega zdroba

1 kg sliv

lističe mandljev za posip

sladkor v prahu za posip

Priprava:

Pečico segrejete na 180 stopinj Celzija. Medtem v skledi zmešate jogurt, sladkor in pšenični zdrob. Razvaljate testo in na dveh tretjinah testa ob straneh zarežete dva centimetra debele trakove, s katerimi boste pletli pletenico. Na sredino testa, kjer boste zlagali sadje, ne zarežete. Tam enakomerno razporedite mešanico jogurta, sladkorja in zdroba. Na to zmes razporedite polovičke očiščenih in razpolovljenih sliv. Trakove zložite enega čez drugega, tako da tvorijo pletenico. Štrudelj premažete s stepenim jajcem in ga potresete z mandljevimi lističi. Zavitek položite v dobro namaščen pekač in ga pečete od 45 minut do ene ure oz. toliko časa, da se mandlji in testo zlato obarvajo.

Preden postrežete, vsaj malo ohladite in potresete s sladkorjem v prahu!

Foto: Jan Lukanović



Ob vsem tem pa ne sme manjkati sladka pregreha, s katero vsaka sladica dobi tisto pravo sladko piko na i. Privoščite jim Seveda pa se slive odlično znajdejo tudi v preprostih kombinacijah, kot so pečene slive s sladoledom. V kombinaciji z mandlji lahko iz običajnega sadja ustvariti nekaj izjemnega.Ob vsem tem pa ne sme manjkati sladka pregreha, s katero vsaka sladica dobi tisto pravo sladko piko na i. Privoščite jim sladkor Agragold , ki bo vsa vaša kulinarična doživetja povzdignil na popolnoma novo raven.

Enostavna slivova zloženka

Foto: Shutterstock

Poleg štrudlja lahko slive uporabite tudi v drugih sladicah, ki združujejo preproste sestavine in bogate jesenske okuse. Na primer zloženka iz sadja, ki ji dodamo krhko ali kremno testo, je izjemno okusna. Ena izmed zanimivih različic pa je kombinacija sestavin in testa za žemlje, ki služijo kot desertna "streha" za neustavljivo slivovo kremo. Poskusite sami pripraviti poslastico, ki je bogatega okusa in preprosta za pripravo.

Potrebujete:

Foto: Shutterstock

1/3 skodelice rjavega sladkorja

1 jabolko

3 žlice koruznega škroba

1 čajna žlička cimeta

1 skodelica moke

1 pecilni prašek

ščepec soli

1/3 skodelice belega sladkorja

8 žlic masla

1 jajce

2/3 skodelice sladke smetane

Priprava:

V velikem loncu zmešate izkoščičene in narezane slive, rjavi sladkor, naribano jabolko, koruzni škrob in cimet. Po želji oz. okusu dodate malo ruma, ni pa obvezno. Vse skupaj premešate in postavite na rahel ogenj, da se sladkor raztopi, slive zmehčajo in okusi lepo povežejo.

Medtem v drugi posodi zmešate moko, pecilni prašek, sol in beli sladkor. Nato dodate zmehčano, vendar ne tekoče maslo in jajce ter dobro premešate. Zmes ne sme biti gladka. Nato dodate sladko smetano in z vilicami vse grobo premešate.

Pečico segrejete na 190 stopinj Celzija. Zmes s slivami prestavite v namaščen pekač, nato na slive s pomočjo žlice polagate testo v kepice. Vse skupaj potresete z žlico sladkorja, po vrhu lahko dodate tudi lističe mandljev.

Pečete toliko časa, da se testo zlato zapeče in da slivova tekočina začne vreti, približno pol ure. Postrežete toplo s kepico sladoleda.

Slivov kolač

Foto: Shutterstock

Ste že kdaj ugriznili v kaj tako dobrega, da ste morali pripraviti znova in znova? Takšen je slivov kolač. Vsak grižljaj je mešanica hrustljavega testa in sočnih sliv. Namesto sliv lahko uporabite tudi na krhlje narezanega jabolka.

Potrebujete:

Foto: Shutterstock

250 g moke

100 g masla

½ čajne žličke soli

1,6 dcl vode

50 g sladkorja

Nadev

1 kg sliv

5 žlic mletih orehov

2 jajca

1,5 dcl mleka

1,5 dcl sladke smetane

4 žlice sladkorja

cimet

vanilin sladkor

Priprava

Vse sestavine za testo daste v posodo in zamesite gladko testo. Za eno uro ga postavite v hladilnik. Medtem pripravite nadev. Slive operete, razkoščičite in narežete na četrtine. V drugi posodi zmešate razžvrkljano jajce, mleko, smetano, sladkor, cimet in vaniljev sladkor.

Testo razvaljate in ga položite v okrogel ali manjši oglat pekač, ki ste ga prej namazali z maslom. Na testo eno ob drugo zložite slive s prerezanim delom navzgor, tako da iz njih oblikujete cvet. Slive potresete z orehi in prelijete s smetanovim prelivom. Na 180 stopinjah pečete približno 45 minut.

Postrežete še toplega s kepico stepene sladke smetane.