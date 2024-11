Kostanj v drugačni preobleki: recept za prefinjeno, a enostavno sladico #video

Jesen nas vsako leto očara s svojo paleto barv in obiljem plodov, ki jih ponuja narava. Drevesa se obarvajo v čudovite odtenke rdeče, oranžne in zlate, mize pa se napolnijo z darovi, ki jih prinaša to prehodno obdobje med toplim poletjem in hladno zimo. Slive, hruške, jabolka in buče pogosto vključujemo v svoje jesenske recepte. Eden nepogrešljivih plodov tega časa pa je tudi kostanj. Najboljši je vonj in okus sveže pečenega. Nežen, kremast, rahlo sladek pa je primeren tudi za uporabo v sladicah.

Jesen je čas, ko lahko iz preprostih sestavin, ki jih najdemo v naravi, ustvarimo prefinjene sladice, ki nas začarajo tako s svojim okusom kot videzom. Kostanj se kot sestavina izvrstno obnese v raznovrstnih receptih, njegova tekstura in sladek okus sta popolna elementa za sladke kreme.

Foto: Jan Lukanović

Prefinjena sladica, ki poudarja čar jesenskega kostanja

Sladica, ki so jo poimenovali po najvišjem evropskem vrhu Mont Blanc, združuje bogate okuse kostanjevega pireja, hrustljave meringe in nežno stepene smetane, ki skupaj ustvarijo popolno harmonijo okusov. Njen videz spominja na zasnežene vrhove gora. Mont Blanc je prava jesenska pravljica, ki vas popelje v svet sladkosti in elegance, hkrati pa ohranja pridih naravne preprostosti, ki jo kostanj kot sestavina prinaša.

Foto: Jan Lukanović

Čeprav priprava sladice zahteva več korakov, je receptu enostavno slediti in obljublja zabaven jesenski pekarski vikend. Njen nežni okus in prefinjen videz vas bosta nagradila z užitkom, ki ga boste želeli deliti s svojimi najdražjimi.

Najprej pripravimo kostanjev nadev

Potrebujemo

900 g kostanja

700 ml vode

100 g rjavega sladkorja

2 žlici vaniljevega ekstrakta

Priprava

V kostanj z nožem križno zarežemo in ga v pečici na 210 stopinj Celzija pečemo 30 minut.

Še toplega olupimo in damo v kozico, primešamo preostale sestavine in vse skupaj na močnem ognju ob stalnem mešanju kuhamo približno 15 minut oziroma dokler voda ne izhlapi in se kostanj popolnoma zmehča. S pomočjo kuhinjskega robota ali paličnega mešalnika naredimo gladko pasto.

Foto: Jan Lukanović

Če želimo zagotoviti izjemno gladkost, zmes pretlačimo skozi fino cedilo, da odstranimo morebitne preostale grudice. Nato jo prestavimo v dresirno vrečko in shranimo v hladilnik.

Čeprav je kostanj sezonski, je v trgovinah vse leto mogoče kupiti že kuhane, tako da vam nič ne preprečuje, da bi uživali v tej okusni in prefinjeni sladici, kadarkoli se pojavi želja.

Foto: Jan Lukanović

Medtem ko kostanjev nadev počiva, pripravimo preostale sestavine

Poleg kostanjevega nadeva pri sladici potrebujemo meringo, stepeno sladko smetano in testo za podlago.

Priprava meringe

Iz dveh beljakov naredimo trd sneg, postopoma po žlicah dodajamo sladkor v prahu, potrebovali ga bomo 100 gramov, in še nekaj časa stepamo. Končana zmes mora biti trda in sijoča.

Tako stepen sneg s pomočjo dresirne vrečke z vrtinčnimi gibi nabrizgamo na pekač in na 110 stopinj Celzija pečemo vsaj eno uro. Nato izklopimo pečico in pustimo, da se popolnoma ohladijo. S to metodo bomo dobili popolno narejene meringe.

Foto: Jan Lukanović

Priprava podlage za sladico

Podlago lahko naredimo iz testa za pito. Enostaven recept zanj najdete v spodnjem članku.

Testo razvaljamo in ga narežemo s pomočjo okroglih modelčkov za piškote ali krofe premera deset centimetrov. Če nimate dovolj velikih, lahko uporabite kozarec ali si pomagate s pomočjo noža. Tako narezano testo pečemo na 180 stopinj Celzija 30 minut.

Foto: Jan Lukanović

Na koncu stepemo sladko smetano

Preden začnemo stepati smetano, lahko dodamo žlico sladkorja v prahu – to zagotavlja malo dodatne sladkobe in pomaga stabilizirati kremo. Smetano stepite po svoji najljubši metodi.

Zdaj je čas, da sestavimo svoj Mont Blanc

Na sredino vsakega piškota položimo meringo. Pred tem lahko na piškot nanesemo majhno količino stepene smetane, da se bo meringa "zalepila" na podlago.

Foto: Jan Lukanović

Z vrtinčnimi gibi nato na meringo s pomočjo dresirne vrečke in manjšega koničastega nastavka nanesemo stepeno sladko smetano, da oblikujemo "goro" oz. stožec. Na enak način nanesemo kostanjevo pasto.

Foto: Jan Lukanović

Foto: Jan Lukanović

Naj vas ne skrbi preveč, da bo popolna, navsezadnje so gore znane po svojih edinstvenih oblikah. Pred serviranjem obilno posujemo s sladkorjem v prahu, ki bo pričaral videz zasneženih vrhov.

Foto: Jan Lukanović