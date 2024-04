Preprost recept za jagodno pito: popolna sladica za pomladne dni #video

Ko se vreme otopli in je svežih jagod v izobilju, veste, da je pomlad na vrhuncu. Takrat je pravi čas za pripravo najboljše jagodne pite, ki združuje sveže sadje s hrustljavo skorjo. Če ste neučakani, lahko jagode dobite na policah prodajaln, a se ne morejo primerjati s tistimi najslajšimi, ki dozorijo na domačem vrtu. In ko dozorijo doma, je sezona prava, da pripravite pito po enem izmed najboljših receptov. S preprostimi sestavinami in kratkim časom priprave ta jagodna sladica na vašo mizo prinese okuse pomladi.

Ta pita je za prava poslastica za vse ljubitelje jagod. Masleno hrustljavo testo je do vrha napolnjeno s svežimi jagodami in prelito z domačo jagodno glazuro. Ta preprosta in okusna sladica se odlično poda s kepico sladoleda ali stepeno smetano. Morate jo poskusiti.

Testo pripravimo s slepo peko

Slepo peko ponavadi uporabljamo pri pripravi podlage iz krhkega testa, kadar želimo, da testo ohrani obliko in nadeva ni treba peči ali pa je čas peke zelo kratek. Takšen način peke podlage za pito je preprost, a treba je poznati nekaj osnovnih trikov za popoln rezultat.

Pomembno je razumeti, kako pravilno obtežiti testo, da ohrani obliko. Ključno je, da testo enakomerno in do vrha obtežite po celotni površini. Obtežitev ne služi le temu, da prepreči dvigovanje dna testa, pač pa tudi zagotavlja podporo robu testa, ki je prav tako pomemben za oblikovanje pite. Za obtežitev lahko uporabite fižol, lešnike, čičeriko ali riž.

Foto: Jan Lukanović

Razvaljano testo položite v pekač, obložite ga s papirjem za peko, ki naj gleda čez rob pite, in ga obtežite z izbranimi obtežili. S pravilno izvedeno slepo peko se izognete temu, da bi se testo dvignilo ali izgubilo pravilno obliko.

Tehnika slepe peke je nepogrešljiva pri pripravi pit z mokrim nadevom. Omogoča, da se testo delno speče, preden dodamo nadev, ki potrebuje malo peke. S tem preprečimo, da bi se spodnja plast testa zmehčala ali postala razmočena. Uporabljamo jo tudi pri peki pit, ki jih nadevamo s svežimi nadevi, ki peke ne potrebujejo.

Sestavine za testo:

Foto: Jan Lukanović 120 g masla sobne temperature

1 dcl kisle smetane

100 g sladkorja v prahu

300 g moke

1 vaniljev sladkor

1 rumenjak

½ pecilnega praška

Priprava testa:

Pripravite testo za pito. Zmešajte moko in maslo sobne temperature. Postopoma dodajajte preostale sestavine in z roko testo pregnetite. Testo naj v hladilniku počiva vsaj pol ure.

Nato testo razvaljajte in ga položite v pekač za pito, nežno ga pritisnite ob rob in odvečno testo obrežite s stranic. Pokrijte ga s papirjem za peko in obtežite ter tako specite v predhodno ogreti pečici na 170 stopinj Celzija. Ko je testo zlato rjavo, po približno 20 minutah oz. odvisno od pečice, ga ohladite.

Foto: Jan Lukanović

Med tem časom pripravite jagodni nadev za pito

V nasprotju z nekaterimi recepti, ki zahtevajo uporabo želatine za vezavo nadeva, ta sveža jagodna pita ponuja bolj naraven pristop. Namesto tega se nadev sestavi z domačo jagodno glazuro, pripravljeno iz samih jagod, sladkorja in malo koruznega škroba za želeno gostoto. Ta pristop ne ohranja samo svežega okusa jagod, ampak tudi omogoča, da se vsak grižljaj odlično ujema s hrustljavo skorjo.

Eden od ključnih dejavnikov za odličen okus te pite je kakovost jagod. Najboljše so tiste, ki so dozorele na vrhuncu sezone in na domačem vrtu. Čeprav so jagode nepogrešljive za to sladico, lahko po želji eksperimentirate z drugimi svežimi sezonskimi sadeži.

Foto: Jan Lukanović Sestavine za nadev:

1/2–1 kg svežih jagod

sok 1/2 limone

1 vaniljev sladkor

2 žlici koruznega škroba

3 žlice rjavega sladkorja oz. po okusu

Sladke mojstrovine vedno vsebujejo sladko pregreho Da bodo vaše sladice dobile tisto pravo sladko piko na i, jim privoščite sladkor Agragold, ki bo vsa vaša kulinarična doživetja povzdignil na popolnoma novo raven.

Priprava nadeva:

Jagodno glazuro naredite tako, da dve skodelici zrelih jagod pretlačite z vilicami, dodate sladkor, vaniljev sladkor, limonin sok in koruzni škrob. Dobro premešajte, da se sestavine združijo, in pustite vreti na zmernem ognju. Ves čas mešajte, dokler ne dobite želene gostote. Potem odstavite z ognja in pustite, da se glazura ohladi.

Sestavite pito. V skledi nato zmešajte preostalo količino jagod. Če so večje, jih prepolovite. Čez polijte ohlajeno jagodno glazuro in dobro premešajte, da so jagode enakomerno prekrite. Vsebino sklede vlijte v skorjo za pito in jo postavite v hladilnik za 3 ure (ali dlje), da se nadev popolnoma strdi.

Foto: Jan Lukanović

Popolna sladica za prihajajoče obdobje

Če torej iščete popolno pomladno sladico, ki bo navdušila vaše brbončice, je sveža jagodna pita nedvomno zmagovalna izbira. Z bogatim okusom in svežimi sestavinami bo osvojila srca vseh ljubiteljev tega sladkega sadja. Poleg rezine jagodne pite postrezite kepico vaniljevega sladoleda ali stepeno sladko smetano za popolno spomladansko razvajanje. Njam!

Foto: Jan Lukanović

Ta pita je pečena po preverjenem receptu. Dokler sezona jagod ni na vrhuncu, lahko v nadevu uporabite drugo sezonsko sadje.