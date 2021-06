740 kilogramov kokaina na poti v Slovenijo, našli so ga med bananami

Gre za novi rekordni zaseg drog malteških oblasti, potem ko so lani decembra že zasegle pošiljko 612 kilogramov drog, ki je bila na poti iz Ekvadorja in Kolumbije v Libijo, poročajo malteški mediji.

Carina je v izjavi sporočila, da je bil zaseg rezultat daljše operacije. Kontejner so izbrali za pregled po podrobni oceni grožnje, ko je ta prišel v mednarodno pristanišče.

