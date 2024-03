Obvezni vojaški rok za ženske: ta evropska država ga uvaja

Danska uvaja obvezno služenje vojaškega roka za ženske in ga podaljšuje vsem nabornikom, poroča BBC.

Danska uvaja obvezno služenje vojaškega roka za ženske in ga s sedanjih štirih mesecev za večino nabornikov podaljšuje na enajst mesecev. Poleg Norveške in Švedske je to tretja država, kjer morajo ženske služiti vojaški rok. Premierka Mette Frederiksen je ob tem dejala, da si vlada prizadeva doseči "popolno enakost med spoloma".

Obrambni minister Troels Lund Poulsen je medtem dejal, da "močnejši nabor, vključno s popolno enakostjo spolov, mora prispevati k reševanju obrambnih izzivov, nacionalni mobilizaciji in polnjenju oboroženih sil."

Ženske v skandinavski državi sicer že lahko prostovoljno služijo vojaški rok. Lani je vojaški rok služilo 4.700 ljudi, od tega približno 25 odstotkov žensk. To število se bo povečalo na pet tisoč na leto. Danske oborožene sile trenutno štejejo približno 20 tisoč aktivnih pripadnikov, vključno s približno deset tisoč poklicnimi vojaki.

Povečali bodo tudi obrambni proračun

Danska namerava v naslednjih petih letih povečati tudi svoj obrambni proračun za šest milijard evrov. "Ne oborožujemo se ponovno, ker si želimo vojne. Ponovno se oborožujemo, ker se ji želimo izogniti," je dejala premierka Frederiksen.

S tem bo izpolnjen cilj Nata, da obrambi namenja dva odstotka BDP. Načrti so posledica naraščajočih napetosti v Evropi po ruski invaziji na Ukrajino, je še pojasnila premierka.