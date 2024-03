Vojakinja obračunala z zlobnimi komentatorji: Ne teci k meni, ko boš potreboval pomoč #video

Rylee Hatch, na TikToku znana pod vzdevkom Roast, se je rodila v New Yorku in je članica zdravstvenega osebja vojaškega letalstva. Nastanjena je v bazi McGuire-Dix-Lakehurst v New Jerseyju, je navedeno na spletni strani ameriške vojske.

V svoji karieri je pomagala že številnim in sodelovala v mnogih reševalnih akcijah, na primer ponesrečencu v motoristični nesreči, zelo aktivna pa je bila tudi v času epidemije covid-19.

Svoje zanimivo poslanstvo in dogodke iz vsakdanjika se je odločila deliti na TikToku. Posnela je nekaj videov, v katerih pozira v uniformi vojaškega letalstva in razlaga zanimive, pa tudi uporabne stvari, ki jih doživi na delu. Njeni posnetki so kmalu postali viralni, imajo namreč na milijone ogledov, pridobila pa je tudi več kot 611 tisoč sledilcev. Zaradi izgleda jo nekateri primerjajo z ameriško igralko Sydney Sweeney.

Objave in izpostavitev v javnosti pa so prinesle tudi slabe strani – seksistične komentarje. Številni ji namreč pišejo, ali jo lahko vidijo brez uniforme, nekateri pa, da ženske nimajo mesta v vojski.

Eden od komentatorjev je med drugim zapisal: "Tako smo veseli, da našo državo brani ta suha ženska v kombinezonu, visoka pet metrov." Tudi temu Ryle ni ostala dolžna. "Ne teci k meni, ko boš potreboval zdravniško pomoč (šalim se, pomagam vsem)," mu je odgovorila.