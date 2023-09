Kako je slovenska vojakinja poskusila hrano kolega iz tujine #video

Vsaka vojska ima za svoje pripadnike in pripadnice pripravljene pakete hrane, katerih vsebina jim pomaga preživeti naporne dneve na terenu. Zavezniški vojaki zveze Nato, ki sodelujejo na skupnih vajah in misijah, pogosto poskusijo hrano svojih kolegov iz tujine in pri tem ugotavljajo zanimive razlike.

Zveza Nato je pripravila več kratkih zabavnih posnetkov, na katerih si zavezniški vojaki izmenjano svoje obroke. Nazadnje so objavili posnetek z misije v Latviji, na katerem sta svoja prehrambna paketa izmenjala slovenska vojakinja in kanadski vojak.

Oboji stavijo na govedino

Medtem ko so bili v slovenskem paketu med drugim kosmiči, goveji golaž s testeninami, ribja pašteta, med in puding, so bili v kanadskem sušena govedina, ravioli z govejim mesom, arašidovo maslo, marmelada in pekoča omaka tabasko, ki jo je naša vojakinja poskusila prvič.