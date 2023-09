Seznanitve z vojaškim poklicom se je udeležilo več kot dva tisoč mladih

"V sistem želimo pritegniti mlade in jim ponuditi štipendije in karierno pot v Slovenski vojski. Odprti smo za vse poklice in specialnosti," je na sejmu Sobra mlade nagovoril državni sekretar Damir Črnčec.

"V sistem želimo pritegniti mlade in jim ponuditi štipendije in karierno pot v Slovenski vojski. Odprti smo za vse poklice in specialnosti," je na sejmu Sobra mlade nagovoril državni sekretar Damir Črnčec.

Na mednarodnem sejmu obrambe, varnosti, zaščite in reševanja Sobra, ki se je v četrtek začel v Gornji Radgoni, je Slovenska vojska pripravila razpravo o pomoči vojske ob naravnih in drugih nesrečah. Izpostavili so zlasti veliko pripravljenost pripadnikov vojske pomagati, znova pa se je izkazalo, da vojaška oprema prav pride tudi za pomoč ob ujmah. Z delom Slovenske vojske in vojaškim poklicom se je na sejmu seznanilo več kot dva tisoč mladih.

Na ministrstvu za obrambo RS so zapisali, da se je seznanitve z vojaškim poklicom na sejmu Sobra včeraj in danes udeležilo več kot dva tisoč mladih letnika 2005 in devetošolcev iz Prekmurja in Štajerske.

Na sejmu obrambe, varnosti, zaščite in reševanja Sobra je danes mlade nagovoril tudi državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Damir Črnčec, ki je povedal, da "želimo v sistem pritegniti mlade in jim ponuditi štipendije in karierno pot v Slovenski vojski. Odprti smo za vse poklice in specialnosti".

Podpolkovnik Gregor Hafner, namestnik poveljnika 72. brigade, je v četrtek opisal, kako so ob zadnjih ujmah potekali dnevi na terenu in kako v izrednih razmerah vzdržujejo koordinacijo in komunikacijo na terenu. Po njegovih besedah so se v zadnjih poplavah vsi vojaki zelo izkazali: "Motiviranost in zagnanost sta bili neverjetni – pripadniki so se prostovoljno javljali na dolžnosti, bili so res zelo obremenjeni in so ves čas presegali tudi svoje fizične meje. To je bila posledica več dejavnikov, predvsem pa tega, kar so videli na terenu, pri ljudeh, ki so pomoč potrebovali, in pri kolegih gasilcih in drugih reševalcih na terenu, ki so vsi v pomoč vložili nadčloveške moči."

Dodal je, da v avgustovske poplave niso stopili nepripravljeni. "Ker je že julija bilo kar nekaj nesreč, recimo vetrolom in plazovi na več področjih Slovenije, smo se na ta način 'ogreli' in prišli zato pripravljeni na štartno črto, torej na teren, kjer so bile poplave," je pojasnil.

"Dokler nisi nazaj v bazi, ni sprostitve"

Podpolkovnik Robert Špernjak, namestnik poveljnika 15. polka vojaškega letalstva, ki je opisal, kako leteti in delovati v helikopterju v kriznih primerih, je povedal, da ga je razsežnost nesreče presenetila. "A v tistem trenutku se ne smeš predati čustvom, in dokler nisi nazaj v bazi, ni sprostitve," je izpostavil.

Vojaški uslužbenec zdravnik Igor Goričan pa je govoril o tem, da je sicer primarna vloga vojaškega zdravstva pomoč vojakom, a v izrednih razmerah pomagajo vsem in zato prav nikomur niso odrekli pomoči, pa čeprav je bil to le obliž. K sreči po njegovih besedah hudih poškodb ni bilo, ukrepanje ob zastrupitvi s plini pa je pokazalo, kako je vojska hitra in strokovno podkovana.

Na razpravi o pomoči slovenske vojske ob naravnih nesrečah tudi o potrebi po vojaški opremljenosti

Ob robu so se dotaknili tudi vprašanja, ki se večkrat pojavlja v javnosti, in sicer ali vojsko in njeno opremo, ki seveda stane, potrebujemo. Po Goričanovem mnenju vojska resda potrebuje svojo tehniko, a ta ni uporabna le v vojnah. Prav zdaj so po njegovem mnenju spet dokazali, da je uporabna predvsem za posredovanje ob vseh mogočih nesrečah. "Dobra stvar oklepnih vozil je tudi to, da nudijo dodatno zaščito ne le pred izstrelki, ampak tudi pred padajočim drevjem. Vojaška vozila so tako varnejša in zmogljivejša glede dostopnosti," je dodal. Po njegovem mnenju mora torej vojska kupovati moderno tehniko, "prav pa je, da to tehniko, če je le mogoče, uporabi v humanitarne namene", je poročala STA.