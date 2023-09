Našli razbitine izgubljenega letala ameriške vojske

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: NURPHOTO via Reuters

F-35 je najdražje vojaško večnamensko lovsko letalo, ki ga izdeluje podjetje Lockheed Martin. Foto: NURPHOTO via Reuters

Ameriška vojska je našla razbitine vojaškega letala F-35, ki je izginilo v ponedeljek popoldne. Razbitine sto milijonov dolarjev vrednega letala so po navedbah oblasti našli v podeželskem okrožju Williamsburg, dve uri severovzhodno od oporišča Charleston. Pilot se je iz letala varno katapultiral, njegovo stanje pa je stabilno.

Kaj je povzročilo nesrečo, še ni znano. "Trenutno poteka preiskava, zato ne moremo predstavitvi dodatnih informacij, da ne bi ogrozili integritete preiskovalnega procesa," so po koncu preiskave sporočile tamkajšnje oblasti. Občane so pozvali, naj se izogibajo območju, kjer so našli razbitine letala, da lahko preiskovalci opravijo svoje delo.

Verjetno se je okvarila elektronika

"Bojno letalo je letelo prek avtopilota, ko se je pilot katapultiral," je za NBC News povedal tiskovni predstavnik oporišča v Charlestonu in dodal, da je bilo letalo nekaj časa najverjetneje še v zraku, kar otežuje iskanje razbitin.

Kot je povedal, se je verjetno okvarila elektronika, zato vojska ni mogla več slediti lokaciji letala. "Mogoče je, da je letalo letelo naprej, potem ko se je pilot katapultiral, vendar je to zelo malo verjetno zaradi škode, ki sta jo povzročila izmet sedeža in sprememba aerodinamike," je dodal tiskovni predstavnik.

F-35 je sicer najdražje vojaško večnamensko lovsko letalo, ki ga izdeluje podjetje Lockheed Martin. Izdelava enega letala stane med 80 in 110 milijoni evrov, odvisno od različice. F-35B ima kratek vzlet in vertikalni pristanek. Ta lovska letala s tehnologijo stealth lahko izvajajo bližnjo zračno podporo, taktično bombardiranje in misije zračne prevlade.