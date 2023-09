V Tržaški zaliv priplula največja letalonosilka na svetu #foto

Daljšo reportažo z obiska ladje si na Siol.net oglejte jutri zjutraj.

Velika ameriška letalonosilka je dolga 337 metrov, visoka 76 metrov in na zgornji palubi široka 78 metrov. Ima 25 palub in lahko istočasno sprejme do 75 letal – med te so poleg letal všteti tudi helikopterji in brezpilotna letala. Na krovu ladje je okrog 4.200 članov posadke.

Ladja bo na obali Trsta ostala do četrtka.

Foto: Gregor Pavšič

Letos poleti že v Jadranskem morju

Letalonosilko so začeli graditi avgusta leta 2005, krstili pa so jo novembra leta 2013. Mornarici so jo predali leta 2017, kar je bilo dve leti pozneje od načrtovanega. Letos maja je priplula pred obalo Norveške na takratne vaje zveze NATO.

Konec junija je zaplula v Sredozemsko morje in kmalu zatem priplula tudi v Split za odmor svoje posadke.

Foto: Gregor Pavšič

Za pogon ladje skrbita jedrska reaktorja

V floti ameriške mornarice je nasledila letalonosilko USS Enterprise, ki je bila pred tem aktivna kar 51 let. Tako je postala največja letalonosilka na svetu, ob tem pa tudi največja vojna ladja vseh časov. Poganjata jo dva jedrska reaktorja, ki ju bo treba z gorivom prvič osvežiti šele po 25 letih uporabe. Letalonosilka na morju presega hitrosti 30 vozlov oziroma 56 kilometrov na uro.