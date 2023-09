Ameriška vojska izgubila najdražje bojno letalo F-35, za pomoč prosijo javnost

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriška vojska prosi za pomoč pri iskanju najdražjega lovskega bojnega letala F-35, potem ko se je pilot iz neznanega razloga katapultiral nad Severnim Charlestonom, nekje nad Južno Karolino. "Kako, za vraga, izgubiš F-35? Mar nima sistema za sledenje? Zdaj pa moramo spraševati ljudi, ali so ga videli in ali nam ga lahko vrnejo?" se je ob tem incidentu spraševala lokalna kongresnica Nancy Mace.

Pilot mornariške pehote se je v nedeljo popoldne okoli 14. ure varno katapultiral iz letala F-35B lightning II nad Severnim Charlestonom, vzrok za izstrelitev pa ni znan. Pilota so odpeljali v lokalno bolnišnico in je v stabilnem stanju, je poročala majorka Melanie Salinas.

Iskanje pogrešanega letala je, glede na lokacijo izstrelitve pilota, osredotočeno na dve jezeri, Moultrie in Marion, obe severno od Severnega Charlestona, je pojasnila višja poveljnica Heather Stanton iz združene baze Charleston.

F-35 je najdražje vojaško večnamensko lovsko letalo, ki ga izdeluje podjetje Lockheed Martin. Izdelava enega letala stane med 80 in 110 milijoni evrov, odvisno od različice. F-35B ima kratek vzlet in vertikalni pristanek. Ta lovska letala s tehnologijo stealth lahko izvajajo bližnjo zračno podporo, taktično bombardiranje in misije zračne prevlade.

Uradniki še vedno preiskujejo, zakaj se je en pilot katapultiral, so sporočile oblasti. Pilot drugega F-35 se je varno vrnil v združeno oporišče Charleston, je še dejal Salinas. Letala in piloti so bili v 501. mornariški lovski eskadrilji s sedežem v Beaufortu, nedaleč od atlantske obale Južne Karoline, še poroča Guardian.