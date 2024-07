Mors podpisal pismo o nameri glede nakupa francoske oborožitve

Ministrstvo za obrambo je danes s francoskim obrambnim ministrstvom podpisalo pismo o nameri glede evropskih skupnih javnih naročil topniških oborožitvenih sistemov caesar in sistemom zračne obrambe mistral, so sporočili z Morsa. S tem se bodo začeli postopki za morebitno nabavo in uvedbo teh sistemov v Slovensko vojsko.

Pismo sta na daljavo podpisala državni sekretar na Morsu Damir Črnčec in nacionalni direktor za oborožitev na francoskem obrambnem ministrstvu, general Gael Diaz de Tuesta.

S podpisom pisma se bodo na Morsu začeli vsi nujni postopki za morebitno nabavo in uvedbo sistemov caesar in mistral v Slovensko vojsko. Obenem bo izpolnjen pogoj za oddajo vloge za pridobitev evropskih sredstev za izgradnjo skupnih vojaških zmogljivosti.

Sporazum omogoča sodelovanje na področju zasnove, realizacije in nabave oborožitvenih sistemov

Sporazum med slovensko in francosko vlado o sodelovanju na obrambnem področju omogoča sodelovanje na področju zasnove, realizacije in nabave oborožitvenih sistemov. Morebitna nabava sistemov caesar in mistral pri francoskih proizvajalcih bo izvedena pod povsem enakimi pogoji kot za vse druge države, ki so že ali še bodo pristopile k pobudi skupnih naročil.

Slovenija namerava sicer že od nemške družbe Diehl Defence za 147 milijonov evrov kupiti sistem zračne obrambe srednjega dosega iris-t slm. Za ta nakup je pogodba že podpisana.