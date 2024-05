Po mnenju Evropejcev bi morali biti varnost in obramba prednostni področji srednjeročnega ukrepanja EU, kažejo danes objavljeni podatki raziskave Eurobarometer. Za Slovence sta medtem zdravstvo in migracije pomembnejši temi. Da je trenutno vojna v Ukrajini najpomembnejši izziv EU, pa meni tako večina vprašanih v Sloveniji kot na ravni Unije.

Po podatkih Eurobarometra več kot tri četrtine Evropejcev (77 odstotkov) podpira skupno obrambno in varnostno politiko EU. Devetinšestdeset odstotkov podpira tudi skupno zunanjo politiko, enak odstotek pa jih meni, da ima Unija dovolj moči in orodij za obrambo gospodarskih interesov Evrope.

Med prednostnimi področji srednjeročnega ukrepanja EU je največ Evropejcev (34 odstotkov) izpostavilo varnost in obrambo. Sledijo podnebje in okolje (30 odstotkov), zdravstvo (26 odstotkov) ter gospodarstvo in migracije (oboje 25 odstotkov).

Kaj menijo Slovenci?

Po mnenju Slovencev sta najpomembnejši področji srednjeročnega ukrepanja EU zdravstvo in migracije (33 odstotkov). Sledi kmetijstvo (31 odstotkov), na tretjem mestu pa so gospodarstvo, varnost in obramba ter okolje (po 26 odstotkov).

Približno sedem od desetih državljanov EU (71 odstotkov) meni, da mora Unija okrepiti svoje zmogljivosti za proizvodnjo vojaške opreme, šest od desetih pa se jih strinja s tem, da EU financira nakup in dobavo vojaške opreme Ukrajini. Vojna v tej državi je po mnenju vprašanih, tako v Sloveniji kot v EU, eden najpomembnejših aktualnih izzivov povezave.

Skoraj polovica (46 odstotkov) državljanov EU meni, da bo zagotavljanje miru in stabilnosti kratkoročno najbolj pozitivno vplivalo na njihovo življenje. Na drugem mestu so zagotavljanje oskrbe s hrano, zdravstvo in industrija (28 odstotkov), na tretjem pa ustvarjanje poklicnih priložnosti in upravljanje migracij (26 odstotkov). Rezultati med Slovenci so pri tem vprašanju podobni.

Več kot dve tretjini državljanov povezave se strinjata, da je EU kraj stabilnosti v nemirnem svetu (67 odstotkov). Med Evropejci sicer narašča tudi optimizem glede gospodarskih razmer, ki jih kot dobre ocenjuje 47 odstotkov vprašanih. Da bodo razmere ostale stabilne v naslednjih 12 mesecih, meni 45 odstotkov vprašanih, optimističnih glede prihodnosti EU je 62 odstotkov.