Rusi: Napadli smo ukrajinsko letalsko oporišče in uničili pet lovcev tipa su-27

Rusija trdi, da je v napadu na letalsko oporišče ukrajinskih sil uničila pet lovcev tipa su-27, je danes sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Napad naj bi se po nekaterih virih zgodil v ponedeljek, iz Ukrajine in Rusije pa tudi danes prihajajo poročila o medsebojnem obstreljevanju in sestrelitvah dronov.

Ministrstvo je sporočilo, da so ruske sile z raketami zadele ukrajinsko oporišče v kraju Mirgorod okoli 150 kilometrov od ruske meje. V napadu naj bi uničili pet ukrajinskih bojnih letal, še dve, ki sta bili na popravilu, pa naj bi bili poškodovani, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinsko vojaško letalstvo ima omejeno vlogo

Ministrstvo je obenem na omrežju Telegram objavilo posnetke napada in škode, ki ga je ta povzročil. O napadu so že v ponedeljek poročali posamezni vojaški blogerji. Ukrajinski vojni poročevalci so medtem povzemali vojaške poveljnike, ki naj bi bili nezadovoljni zaradi pomanjkljive zaščite parkiranih letal.

Ukrajinsko vojaško letalstvo ima sicer v trenutnem konfliktu omejeno vlogo, a Kijev upa, da bi to lahko spremenili s prihajajočimi pošiljkami ameriških lovcev tipa f-16, k dobavi katerih se je zavezalo več zahodnih držav.

Iz več ukrajinskih regij danes poročajo o novem ruskem obstreljevanju, ukrajinske sile pa so v zadnjih 24 urah znova obstreljevale ruski Belgorod in pri tem ubile eno osebo, so sporočile tamkajšnje oblasti.

Ruska obramba je sestrelila tudi pet ukrajinskih dronov

Ruska zračna obramba je danes sestrelila tudi pet ukrajinskih dronov nad čezmejno regijo Brjansk, navaja portal ruske tiskovne agencije Tass.

Nadaljujejo se tudi vsakodnevni spopadi med vojskama. Po navedbah Kijeva si ruske sile med drugim še naprej neuspešno prizadevajo, da ukrajinsko vojsko potisnejo z levega brega Dnepra v delno zasedeni regiji Herson, piše portal ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform.