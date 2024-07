Rusija sestrelila več ukrajinskih dronov in napadla Harkov

"Dežurni sistemi zračne obrambe so uničili 18 brezpilotnih letalnikov nad Brjansko regijo, devet so jih uničili nad regijo Kursk, devet pa nad regijo Belgorod," je na omrežju Telegram sporočilo ministrstvo in dodalo, da je zračna obramba 36 ukrajinskih dronov na omenjenih območjih sestrelila tudi v nedeljo.

Foto: Reuters

Isti dan je ruska vojska napadla drugo največje ukrajinsko mesto Harkov na severovzhodu države, je sporočil tamkajšnji guverner Oleg Sinegubov. Dodal je, da je bil v napadu ubit poštni uslužbenec, devet drugih ljudi – vključno z osemmesečnim dojenčkom – pa je bilo ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem v nedeljo zvečer zaveznice vnovič pozval, naj dajo Ukrajini proste roke pri napadih na cilje na ozemlju Rusije.

"Prej ko nam bo svet pomagal pri spopadanju z ruskimi vojaškimi letali, ki spuščajo bombe, prej ko bomo lahko napadli rusko vojaško infrastrukturo, ruska vojaška letališča, bližje bomo miru," je dejal v nagovoru.

Ukrajina že dolgo zahteva dovoljenje Zahoda za izvajanje napadov z zahodnim težkim orožjem na ruska oporišča in infrastrukturo daleč za frontno črto in globoko na ozemlju Rusije. Doslej ga je namreč uporabljala le za napade na cilje na obmejnem območju, navaja nemška tiskovna agencija dpa.