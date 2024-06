Pirc Musarjeva na obisku v Ukrajini

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se bo danes mudila na obisku v Ukrajini, kamor je prispela že v četrtek. Namen delovnega obiska, ki ga je zasenčil nesporazum glede podpisa dvostranskega varnostnega sporazuma, je izkazati politično podporo in vsestransko pomoč Slovenije Kijevu.

Namen obiska, ki bo trajal do sobote, je potrditi zavezanost Slovenije politiki ozemeljske celovitosti Ukrajine, obenem pa je to priložnost za krepitev rednega političnega dialoga in poglobitev dvostranskih odnosov, napovedujejo v uradu predsednice.

Osrednji del obiska bo srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, Pirc Musarjeva pa se bo sestala tudi s premierjem Denisom Šmihalom in predsednikom ukrajinske rade Ruslanom Štefančukom.

Poleg Kijeva bo predsednica predvidoma obiskala še več drugih krajev. Med drugim se bo seznanila z zagotavljanjem psihosocialne pomoči in rehabilitacije ukrajinskim otrokom, vrnjenim iz Rusije, poklonila se bo ubitim v času ruske okupacije in položila cvetje k spomeniku padlim slovenskim vojakom v prvi svetovni vojni v Lvovu.

Obisk je v zadnjih dneh nekoliko zasenčil nesporazum glede dvostranskega varnostnega sporazuma, kakršnega je Ukrajina podpisala že z 18 drugimi državami. Glede na prvotni načrt naj bi predsednica sporazum podpisala med obiskom, a Kijev ni podprl osnutka, ker v njem ni bilo konkretnih zavez glede pomoči.

Slovenija je sicer od začetka vojne v Ukrajini odločna podpornica Kijeva, Ukrajina pa je priskočila na pomoč Sloveniji po lanskih uničujočih poplavah.