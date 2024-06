Varnostni sporazum z Ukrajino je še v fazi usklajevanja, saj so imeli v Kijevu zadržke glede osnutka, ker ni vključeval konkretnih zavez, so za STA potrdili v kabinetu predsednika vlade. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je sicer napovedala, da bo ta teden v Kijevu podpisala omenjeni sporazum, vendar je zaradi časovnih ovir to malo verjetno.

Predsednica Nataša Pirc Musar je v soboto ob robu dobrodelnega koncerta za obnovo Partizanske bolnice Franja v Cerknem dejala, da bo v četrtek obiskala Kijev, kjer bo podpisala dvostranski varnostni sporazum z Ukrajino. Vendar naj bi se zadeve postopkovno zapletale.

Kijev ni bil zadovoljen z osnutkom, saj v njem ni bilo konkretnih zavez glede pomoči Ukrajini

Slovenija je že spomladi začela pripravljati dvostranski varnostni sporazum z Ukrajino, kot ga je do zdaj po informacijah KPV sklenilo že 18 drugih držav. Prva je o tem na seji odbora DZ za zunanje zadeve (OZP) spregovorila zunanja ministrica Tanja Fajon, o tem pa sta v maju po telefonu govorila tudi premier Robert Golob in predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Takrat sta se strinjala, da bodo sporazum podpisali ob prvi priložnosti.

To bi lahko bil četrtkov obisk predsednice republike v Kijevu. Vendar mora sporazum pred tem na seji potrditi še vlada, prav tako ga mora v skladu z zakonom o zunanjih zadevah potrditi OZP.

Varnostni sporazum, ki so ga pripravili na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve ter ministrstvu za obrambo, pa trenutno še usklajujejo. Kijev namreč ni bil zadovoljen z osnutkom, v katerem ni bilo konkretnih zavez glede pomoči Ukrajini. Številne druge države so se v svojih dvostranskih sporazumih z Ukrajino zavezale konkretni finančni pomoči, med drugim Francija zagotovitvi treh milijard evrov pomoči.

Bodo sporazum uskladili pravočasno?

Nejasno torej ostaja, ali bodo sporazum še pravočasno uskladili, pred obiskom Pirc Musarjeve v Kijevu. Obenem bi morala vlada sprejeti tudi sklep, s katerim določa, kdo podpiše sporazum, to so lahko minister, državni sekretar ali predsednica republike, so še pojasnili v KPV.