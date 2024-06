Na predvečer dneva državnosti – letos obeležujemo 33. obletnico samostojne Slovenije – so se prazniku poklonili tudi v državnem svetu. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič je na slavnostni seji DS pred torkovim dnevom državnosti poudaril, da moramo biti Slovenci veseli in hvaležni, da smo med srečnimi narodi, ki lahko živijo v svoji državi in miru. Na predvečer obletnice osamosvojitve in v počastitev dneva državnosti po državi potekajo številne slovesnosti. Osrednja državna proslava bo zvečer na Kongresnem trgu v Ljubljani, kjer bo zbrane nagovorila predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Kot je Lotrič poudaril, nekateri številčnejši narodi namreč privilegija lastne države in miru nimajo, prav tako ni vsem omogočena temeljna pravica do samoodločbe, mnogi pa so še danes preganjani. Diskriminacije narodov in posameznih skupnosti se še vedno dogajajo. Politični sistemi, v katerih ima ali želi imeti vlada popoln nadzor nad vsemi vidiki javnega in zasebnega življenja, žal niso del zgodovine, je povedal.

Spomnil je, da je bilo nastajanje nove države proces. "Veliko korakov je bilo narejenih in veliko prizadevanja je bilo potrebnega, da smo Slovenci prišli do trenutka, ko se je vse združilo v eno in so sanje mnogih generacij Slovencev postale resničnost," je poudaril.

Kot ključni dogodek v slovenski zgodovini, ki je pripeljal do razglasitve samostojne države Slovenije, pa je navedel plebiscit za samostojno Slovenijo 23. decembra 1990, ki je združil Slovence okrog skupnega cilja in želje po samostojnosti in neodvisnosti.

Prizadevanja za ustanovitev pokrajin

Dotaknil se je tudi nalog državnega sveta in ocenil, da so državne svetnice in svetniki v dosedanjem mandatu opravili pomembno delo. Predvsem si prizadevajo za obuditev ustanovitve pokrajin, kot jih nalaga ustava.

"S členitvijo na pokrajine bi lahko dosegli enakomernejši razvoj, učinkovitejše upravljanje države in večjo decentralizacijo. Razbremenili bi ljudi in okolje ter prispevali k dolgoročni urejenosti in poseljenosti celotnega slovenskega ozemlja," je prepričan. Zato bodo v državnem svetu vztrajali pri iskanju političnega soglasja za njihovo uvedbo.

Zaključil je, da se Slovenija lahko razvija v smeri uspešne, trajnostno naravnane, inovativne, napredne, povezane, vključujoče, spoštovane in kreativne države. "Če bomo voljni izkoristiti vse naše potenciale, nam bo to zagotovo uspelo," je dejal.

Slavnostne seje DS sta se udeležili tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič.

Spominjamo se sprejetja ključnih osamosvojitvenih dokumentov

Takratna slovenska skupščina je 25. junija 1991, pred 33 leti, po nekajletnih prizadevanjih sprejela ključne dokumente za odcepitev Slovenije od takratne Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ) in nastanek samostojne države Slovenije – Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, ustavni zakon za njeno izvedbo in Deklaracijo o neodvisnosti.

Slovenija je svojo samostojnost in neodvisnost slovesno razglasila dan po sprejetju ključnih dokumentov, 26. junija 1991, na Trgu republike v Ljubljani, ko je med drugim na drogu pred DZ zastavo dotedanje Socialistične republike Slovenije zamenjala zastava novonastale države Slovenije.

Foto: STA A veselje ni trajalo dolgo, saj je sledila desetdnevna osamosvojitvena vojna. Oblast v Beogradu je želela namreč Slovenijo v SFRJ obdržati s silo, zato je z vojsko želela zasesti mejne prehode Slovenije s sosednjimi državami. Temu sta se uprli slovenska Teritorialna obramba in slovenska policija. Prvi oboroženi spopadi so se začeli 27. junija, končali pa 7. julija 1991, ko je bilo na Brionih ob posredovanju EU doseženo trimesečno premierje. A še preden je to poteklo, so oblasti v Beogradu začele postopen umik. Zadnji vojak jugoslovanske vojske je tako Slovenijo zapustil v noči na 26. oktober 1991, zato 25. oktobra obeležujemo dan suverenosti.