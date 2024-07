Več članic zveze Nato je v torek naznanilo pošiljko novih sistemov zračne obrambe Ukrajini. ZDA, Nemčija, Nizozemska, Romunija in Italija bodo Kijevu poslale štiri sisteme patriot in sistem SAMP/T, so potrdili ob robu vrha zavezništva v Washingtonu. Tam je tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je že zahvalil za novo pomoč.

Skupno dobavo novih sistemov obrambe pred ruskimi zračnimi napadi je v govoru ob začetku vrha najprej napovedal ameriški predsednik Joe Biden. "Danes naznanjam zgodovinsko donacijo opreme zračne obrambe Ukrajini," je dejal in obenem izrazil trdno prepričanje, da se bo vojna končala tako, da bo Ukrajina ostala svobodna in neodvisna država.

ZDA, Nemčija, Nizozemska, Romunija in Italija so nato tudi v skupni izjavi potrdile, da bodo Ukrajini poslale pet sistemov, med njimi štiri patriote in sistem SAMP/T. Glede na obljube držav članic v zadnjih tednih je sicer nov le en sistem patriot – tisti, ki so ga napovedale ZDA.

Zelenski: To še ne bo dovolj

Sistem patriot ameriške izdelave velja za še posebej učinkovitega pri prestrezanju balističnih raket. Pri sistemu SAMP/T pa gre za protiraketni sistem francosko-italijanske izdelave, ki ga je Italija obljubila že pred nekaj časa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se prav tako udeležuje vrha, redno poziva zahodne zaveznice, naj Ukrajini namenijo več sistemov zračne obrambe, da bi se lahko država učinkovito zaščitila pred ruskimi napadi z droni in raketami.

"Hvaležen sem našim partnerjem za sprejem močne izjave v podporo ukrajinski zračni obrambi za zaščito njenih ljudi, mest in kritične infrastrukture," je zapisal na omrežju X. Kasneje je po poročanju tujih tiskovnih agencij v ameriški prestolnici opozoril, da to še ne bo dovolj.