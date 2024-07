Kitajska obsodila izjavo Stoltenberga o podpiranju ruske agresije v Ukrajini

Peking se je s tem odzval na izjave Stoltenberga, ki je v ponedeljek med drugim poudaril, da sodelovanje Avstralije, Nove Zelandije, Japonske in Južne Koreje na vrhu Nata dokazuje, da "naša varnost ni regionalna, temveč globalna". "To se jasno vidi v Ukrajini, kjer Iran, Severna Koreja in Kitajska podpirajo in omogočajo nezakonito vojno Rusije," je dodal.

Foto: Reuters