ZN: Otroško bolnišnico v Kijevu verjetno neposredno zadela ruska raketa #video

Obstaja velika verjetnost, da je otroško bolnišnico v Kijevu v ponedeljek neposredno zadela ruska raketa, so danes ocenili predstavniki misije Združenih narodov v Ukrajini. Bolnišnica je bila ena od številnih stavb v več mestih, ki so v silovitih ruskih napadih utrpele škodo, po vsej državi je bilo ubitih več deset ljudi.

Kot je dejala vodja misije visokega komisariata ZN za človekove pravice v Ukrajini Danielle Bell, je sicer potrebna še natančnejša preiskava, a s posnetka je po njenih besedah razvidno, kako raketa neposredno zadene bolnišnico.

V izjavi za novinarje v Ženevi je ocenila, da gre za enega najbolj nezaslišanih napadov od začetka ruske agresije na Ukrajino februarja 2022, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rusi trdijo: nismo ciljali bolnišnice

Rusija je sicer v ponedeljek zanikala, da bi ciljala bolnišnico, in zatrdila, da so jo zadeli delci ukrajinske protizračne rakete. Ukrajina medtem trdi, da so na prizorišču našli ostanke ruske vodene rakete.

Bolnišnica Ohmatdit, največja pediatrična zdravstvena ustanova v državi, je bila deloma uničena v valu ruskih napadov, ki jih je ruska vojska v ponedeljek usmerila v več mest v državi, tudi Kijev.

O zadnjih ruskih napadih na Ukrajino bo danes razpravljal Varnostni svet ZN, si je pa napad na bolnišnico že prislužil številne obsodbe svetovnih voditeljev. Foto: X/Volodimir Zelenski

Ubitih 38 ljudi, štirje otroci

Skupno je bilo v enih najbolj smrtonosnih napadov v zadnjih mesecih ubitih 38 ljudi, vključno s štirimi otroki, 190 je bilo ranjenih, je danes na omrežju X javil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Vse paciente kijevske otroške bolnišnice so po njegovih besedah premestili v druge zdravstvene ustanove. Več deset reševalcev je medtem po poročanju AFP še ponoči morebitne preživele iskalo pod ruševinami.

Skupno je bilo v enih najbolj smrtonosnih napadov v zadnjih mesecih ubitih 38 ljudi, vključno s štirimi otroki, 190 je bilo ranjenih, je danes na omrežju X javil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Foto: X/Volodimir Zelenski

O ruskih pokolih tudi Varnostni svet

O zadnjih ruskih napadih na Ukrajino bo danes razpravljal Varnostni svet ZN, si je pa napad na bolnišnico že prislužil številne obsodbe svetovnih voditeljev.

Predsednik ZDA Joe Biden je po poročanju BBC menil, da gre za grozljiv opomnik ruske brutalnosti. Napovedal je tudi okrepitev ukrajinske zračne obrambe, ki jo bodo ZDA po njegovih besedah naznanile na vrhu zveze Nato, ki se danes začenja v Washingtonu.

Vse paciente kijevske otroške bolnišnice so po njegovih besedah premestili v druge zdravstvene ustanove. Več deset reševalcev je medtem po poročanju AFP še ponoči morebitne preživele iskalo pod ruševinami. Foto: X/Volodimir Zelenski