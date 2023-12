Ali ameriška mornarica izgublja nadzor nad odprtim morjem?

Pred tedni so Hutiji, z Iranom povezano uporniško gibanje na severu Jemna, zaradi izraelskih napadov na Gazo začeli napadati trgovske ladje v Rdečem morju. Številna pomembna svetovna ladjarska podjetja so se zato odločila, da začasno ne bodo plula po Rdečem morju, ampak po daljši poti okoli Afrike.

Varuh blaginje ni ustavil napadov Hutijev

ZDA so 18. decembra napovedale operacijo Varuh blaginje, ki bi vojaško zavaroval plovbo trgovskih ladij po Rdečem morju, vendar so številne ameriške zaveznice, kot so Španija, Italija in Francija, zavrnile ameriško poveljstvo nad svojimi mornaricami v regiji.

Vendar ni videti, da bi se napadi ustavili, piše britanski medij Unherd. Centralno poveljstvo ZDA je tako pred dnevi sporočilo, da so Hutiji 23. decembra izstrelili dve protiladijski balistični raketi in štiri brezpilotna letala.

Poceni napadalno orožje in draga obramba pred njimi

Dve kontejnerski ladji sta bili napadeni, vendar nobena ni bila poškodovana. Ameriška mornarica je tudi sestrelila brezpilotna letala. Čeprav se to na prvi pogled morda zdi kot ameriška zmaga, pa kaže, da to Hutijev ne bo odvrnilo od nadaljnjih napadov na ladje. Prej ali slej bodo izvedli uspešen napad na kakšno od ladij, piše britanski medij.

Hutijem, ki sploh nimajo svoje vojaške mornarice, je z zelo poceni orožjem uspela nekakšna pomorska blokada Rdečega morja. Foto: Guliverimage

Napadi na ladje se ne bodo prenehali, saj je orožje, s katerimi Hutiji izvajajo te napade, zelo poceni in hitro narejeno. Po drugi strani pa je orožje, s katerim Američani branijo trgovske ladje, zelo drago in ga ni mogoče hitro izdelati. Draga je tudi dostava tega orožja na ameriške vojaške ladje v Rdečem morju.

Stroškovna enačba, ki ni v prid ZDA

Droni in sodobna raketna tehnologija so spremenili svetovno bojišče. Kot piše ameriški medij Politico, ki se sklicuje na neimenovanega uradnika v ameriškem obrambnem ministrstvu, ameriška mornarica sestreljuje drone, ki stanejo dva tisoč dolarjev (1.806 evrov), z raketami, ki stanejo dva milijona dolarjev (1,8 milijona evrov). "Stroškovna enačba ni v našo korist," je dejal uradnik.

Hutiji lahko nadaljujejo z napadi na ladje, kolikor dolgo hočejo, piše Unherd. In ameriška mornarica se bo še naprej trudila, da bo ustavila njihove napade z dragim orožjem (podobne težave ima s Hamasovimi in Hezbolahovimi napadi Izrael s svojim obrambnim sistemom Železna kupola).

ZDA dobivajo konkurenco na odprtih morjih

Če bo prišlo do uspešnega napada Hutijev na katero od trgovskih ladij, lahko to spet povzroči ustavitev pomorskega tranzita po Rdečem morju. Poleg tega ZDA zaradi neuspeha pri odvračanju napadov Hutijev dobivajo konkurenco pri svojem nadzoru nad odprtimi morji.

Indijska mornarica je po napadih Hutijev na z Izraelom povezane ladje, ki so bile namenjene v Indijo, napotila tri vojaške ladje v Arabsko morje. Vse več držav se zaveda, da lahko okrepijo svojo pomorsko in trgovsko moč tako, da se vključijo v "multipolarno pomorsko policijo". Verjetno bodo sledili dvostranski in večstranski diplomatski dogovori o zavarovanju trgovskih ladijskih poti, še piše Unherd.