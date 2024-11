Pri spomeniku na Lokvah pri Črnomlju je danes potekala spominska slovesnost ob 80. obletnici smrti znanega partizanskega poveljnika Franca Rozmana - Staneta. Slavnostni govornik minister za obrambo Borut Sajovic je izpostavil pomen boja za slovenski narod in izrazil zadovoljstvo glede modernizacije in kadrovskega popolnjevanja Slovenske vojske.

Pogum, tovarištvo in znanje, ki so bile odlike komandanta Staneta, so za slovenski narod pomembne vrednote, saj boj zanj nikoli ne bo končan, je poudaril Sajovic. Tega smo se zavedali že ob uspehih generala Maistra in pozneje komandanta Staneta, je dejal minister in poudaril, da dogodki iz zgodovine govorijo o tem, da brez urejene obrambne strukture to ne bi bilo mogoče.

Minister zadovoljen z modernizacijo in kadrovskim popolnjevanjem SV

Po ministrovih besedah je pomembno, da na to obrambno sposobnost in pripravljenost tudi v prihodnje ne pozabimo. Ob tem je izrazil zadovoljstvo ob dejstvu, da gre Slovenska vojska uspešno po poti modernizacije in kadrovskega popolnjevanja.

"V tem mandatu je ta koalicija po desetih, petnajstih letih naredila prve konkretne korake, ki so vidni in merljivi. Imamo vse strateške dokumente in naloga obrambnega ministra je, da uresničim vizijo, ki je bila v teh strateških dokumentih sprejeta v državnem zboru," je v nagovoru povzel minister.

Ministrstvo za obrambo medaljo Franca Rozmana -Staneta podeljuje od leta 2011

Ministrstvo za obrambo od leta 2011 podeljuje medaljo generala Franca Rozmana - Staneta pripadnikom Slovenske vojske za izjemno prizadevno in uspešno opravljanje poveljniških dolžnosti v mednarodnih operacijah in misijah. Franc Rozman Stane je bil namreč eden prvih Slovencev, ki so vojaško delovali zunaj slovenskega ozemlja na strani demokratičnih in svobodoljubnih sil. Po njem je poimenovana tudi vojašnica Slovenske vojske v Celju.

Po navajanju Slovenske biografije je Franc Rozman - Stane umrl na Lokvah 7. novembra 1944 zaradi hude rane, ki jo je dobil med preizkušanjem minometa oz. novega orožja, ki so ga partizanom poslali britanski zavezniki. Najprej je bil začasno pokopan na pokopališču v Črnomlju, po vojni pa so njegove ostanke prenesli v grobnico narodnih herojev v Ljubljani.

Velja za enega najpomembnejših osebnosti narodnoosvobodilne borbe. Ob stoletnici njegovega rojstva, leta 2011, je Banka Slovenije izdala spominski kovanec za dva evra z njegovo podobo.80