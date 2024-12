Slovenska vojska bo do petka izvajala vojaško vajo Nočni bodež 24. Na vaji se bodo urile združene sile helikopterske posadke 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe ter pripadniki enote za specialno delovanje, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Vaja bo od torka do četrtka med 16. in 22. uro na lokacijah vojaških objektov na Dolenjskem, Gorenjskem in Notranjskem ter na Osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna.

Natančna območja, ki jih bodo preletevali helikopterji vojske, bodo določili glede na naključne scenarije vaje in vremenske razmere, so sporočili.

Na vaji, ki bo vključevala simulacije različnih scenarijev, bodo udeleženci urili postopke delovanja med helikopterskimi posadkami in pripadniki za specialno delovanje za zahtevne naloge, kot so reševanje v izrednih razmerah, odzivanje na krizne situacije in operacije z visokim tveganjem.